Ursprünglich als einfachere Lösung im Prototyping eingesetzt, werden immer mehr hochwertige Unikate mittels 3D-Druck produziert. Doch während die Technologie in der Realisation von Produkten Maßstäbe setzt, sind viele Prozessschritte noch manuell. Dazu gehört insbesondere das Beladen der Fertigungsanlagen mit dem entsprechenden Kunststoff- oder Metallpulver. Neben dem Gewicht der Behältnisse und einer ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung zur Vermeidung von Rückenschmerzen spielt dabei insbesondere die Feinstaubbelastung der Mitarbeiter eine große Rolle.

Adaptive Feinabstimmung für additive Fertigung

Beim Schutz von Personen, dem Produkt selbst sowie der Umgebung kann der Einsatz von Vakuumfördertechnologie Abhilfe schaffen. Als Ausstatter der Pharma-, Chemie- und Lebensmittelindustrie stellt sich der Anbieter Piab diesem Thema täglich und greift dabei auf 40 Jahre Erfahrung zurück. Entsprechend wurden für diese Problematik die Piflow Smart Vakuumförderer als geschlossenes System entwickelt. Filter im Vakuumförderer sowie zusätzliche Abluftfilter an der Vakuumpumpe verhindern, dass Feinstaub aus dem System in den Arbeitsraum eintritt. Somit können Mitarbeiter nicht mit diesen Stoffen in Berührung kommen. Das sorgt für eine saubere ...

