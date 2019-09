FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.09.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.09.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

AQA XFRA GB0004536594 ADVANCED MED.SO.GRP LS-05 0.006 EUR

44B XFRA GB0001859296 BOVIS HOMES GRP LS-,50 0.232 EUR

ADX XFRA FR0000064602 ACANTHE DEVELOPPEM. O.N. 0.009 EUR

WI4 XFRA CNE1000004L9 WEICHAI POWER CO. H YC 1 0.019 EUR

FRQ XFRA CA31943B1004 FIRST CAP.RE 0.147 EUR

PC8 XFRA CA13645T1003 CDN PACIFIC RAILWAY 0.569 EUR

CAI XFRA CA1360691010 CIBC 0.988 EUR

GHK XFRA BMG4069C1486 GREAT EAGLE HLDGS HD-,50 0.038 EUR

OCW XFRA BE0003816338 EURONAV NV NAM. 0.055 EUR

024 XFRA AU000000MYE0 MASTERMYNE GROUP LTD 0.025 EUR

4CR1 XFRA US16934Q2084 CHIMERA INVESTMENT DL-,01 0.455 EUR

DMB XFRA GB00B1VZ0M25 HARGREAVES LANSD. DL-,004 0.358 EUR

6GC XFRA GB00BQS10J50 GAMMA COMMUNICATION.LS-01 0.040 EUR

7JH XFRA AU000000JHC5 JAPARA HEALTH CARE LTD 0.020 EUR

KOAA XFRA US50046R1014 KONAMI HOLDINGS ADR

1KG XFRA GB00BZ0D6727 KAINOS GROUP PLC LS-,005 0.073 EUR

EEP XFRA LU1291091228 BNPPE.-F.E./N.D.E.UEQDDIS 0.110 EUR

FUCA XFRA US3073051027 FANUC CORP.UNSP.ADR 1/10

KFY XFRA US5006432000 KORN FERRY DL -,01 0.091 EUR

1ES XFRA CA3803551074 GOEASY LTD 0.213 EUR

A0T XFRA US03027X1000 AMERICAN TOWER DL -,01 0.864 EUR

B15A XFRA CA05577W2004 BRP INC. SUBORD.VOT. O.N. 0.069 EUR

JEVA XFRA IE00BDC5DG00 KENMARE RES PLC EO-,001 0.024 EUR

G7W XFRA GB0003718474 GAMES WORKSHOP GRP LS-,05 0.395 EUR

A22 XFRA AU0000032187 A2B AUSTRALIA LTD 0.025 EUR

DY2 XFRA US24906P1093 DENTSPLY SIRONA DL-,01 0.091 EUR

VGVE XFRA IE00BKX55T58 VANG.FTSE DEV.W.U.ETF DLD 0.245 EUR

VNRT XFRA IE00BKX55R35 VANG.FTSE N.AME.U.ETF DLD 0.264 EUR

VMID XFRA IE00BKX55Q28 VANGUARD FTSE 250UETF LSD 0.296 EUR

VERX XFRA IE00BKX55S42 VANG.FTSE D.E.XUK UETFEOD 0.087 EUR

VECP XFRA IE00BZ163G84 VANG.EUR COR.BD U.ETF EOD 0.034 EUR

VGEB XFRA IE00BZ163H91 VAN.EUR EURO.G.B.UETF EOD 0.011 EUR

VUCP XFRA IE00BZ163K21 VANG.USD CORP.B.U.ETF DLD 0.161 EUR

VGTY XFRA IE00BZ163M45 VANG.USD TREA.BD UETF DLD 0.049 EUR

VGEM XFRA IE00BZ163L38 VANG.USD EM G.BD UETF DLD 0.204 EUR