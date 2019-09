Der Industriekonzern Worthington Industries Inc. (ISIN: US9818111026, NYSE: WOR) schüttet seinen Aktionären eine Quartalsdividende von 0,24 US-Dollar aus. Aktionäre erhalten die Auszahlung am 27. Dezember 2019 (Record date: 13. Dezember 2019). Dies ist die 208. Quartalsdividende in Folge, die der Konzern seit dem Börsengang im Jahr 1968 ausbezahlt. Auf das Jahr hochgerechnet liegt die Gesamtausschüttung bei 0,96 US-Dollar. Beim aktuellen ...

