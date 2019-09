Nach ihrem herben Absturz in den vergangenen Tagen hat sich die Aktie von K+S am Mittwoch etwas gefangen. Um rund 20 Prozent waren die Papiere des Düngemittelspezialisten binnen kürzester Zeit zuvor eingebrochen, nachdem das Unternehmen am Montag aufgrund des schwachen Marktes die Drosselung für das Produkt Kaliumchlorid um bis zu 300 .000 Tonnen bis Ende des Jahres bekanntgegeben hatte. Am Mittwoch aber stand zum Handelsschluss bei K+S ein Plus von mehr als einem Prozent auf 12,42 Euro. Gleich ... (Achim Graf)

