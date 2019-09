TAGESTHEMA

Der Autozulieferer Hella hat im ersten Geschäftsquartal bei sinkenden Umsätzen deutlich weniger verdient. Belastet wurde das im MDAX notierte Unternehmen von der anhaltend schwachen Autokonjunktur. Am Ausblick für das Geschäftsjahr 2019/20 hält die Hella GmbH & Co KGaA dennoch fest. Der Start in das neue Geschäftsjahr sei wie erwartet schwierig gewesen, sagte CEO Rolf Breidenbach laut Mitteilung. Die Fahrzeugproduktion sei erneut deutlich zurückgegangen. "Trotz des negativen Branchentrends hat sich unser Automotive-Geschäft besser entwickelt als der Markt. Damit sehen wir uns in unserer Strategie bestätigt, unsere Aktivitäten konsequent entlang der großen Trends wie Elektrifizierung und Autonomes Fahren auszurichten." Für das laufende Geschäftsjahr 2019/20 rechnet Hella unverändert mit einem Umsatz zwischen rund 6,5 Milliarden und 7,0 Milliarden Euro, obwohl sich die weltweite Automobilkonjunktur nach Einschätzung von Hella auf Sicht weiter abschwächen dürfte. Bereinigt um den Verkauf des Großhandelsgeschäfts hatte Hella im Vorjahr knapp 6,8 Milliarden Euro erlöst. Die bereinigte EBIT-Marge weiterhin wird bei rund 6,5 bis 7,5 Prozent gesehen nach 8,4 Prozent 2018/19.

Die Zahlen im einzelnen (alle Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

Hella GmbH & Co. KGaA , Lippstadt . BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q19/20 ggVj 1Q19/20 ggVj 1Q18/19 Umsatz 1.570 -12% 1.619 -9% 1.787 EBIT bereinigt 113 -16% 116 -13% 134 EBIT 111 -20% 115 -17% 139 Ergebnis nach Steuern/Dritten 77 -20% -- -- 95 Ergebnis je Aktie 0,69 -20% 0,35 -59% 0,86

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Termine:

09:30 GB/Gea Group AG, PK zum Kapitalmarkttag

11:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1H

Im Lauf des Tages:

- DE/Stemmer Imaging AG, ausführliches Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 GfK-Konsumklimaindikator Oktober PROGNOSE: 9,7 Punkte zuvor: 9,7 Punkte - EU 10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe August PROGNOSE: +5,1% gg Vj zuvor: +5,2% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +5,0% gg Vj zuvor: +4,8% gg Vj - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 212.000 zuvor: 208.000 14:30 BIP 2Q (3. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,0% gg Vq 2. Veröff.: +2,0% gg Vq 1. Quartal: +3,1% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,4% gg Vq 2. Veröff.: +2,4% gg Vq 1. Quartal: +1,1% gg Vq

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:30 HU/Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2024 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2030 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2038 im Volumen von 15 Mrd HUF

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.224,50 0,05 S&P-500-Future 2.983,00 -0,11 Nikkei-225 22.075,20 0,25 Schanghai-Composite 2.933,97 -0,73 +/- Ticks Bund -Future 174,18 14 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 12.234,18 -0,59 DAX-Future 12.250,00 0,09 XDAX 12.263,91 0,08 MDAX 25.565,31 -0,30 TecDAX 2.794,09 -1,73 EuroStoxx50 3.513,03 -0,54 Stoxx50 3.208,06 -0,39 Dow-Jones 26.970,71 0,61 S&P-500-Index 2.984,87 0,62 Nasdaq-Comp. 8.077,38 1,05 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 174,04 -80

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Auf eine behauptete Eröffnung an den europäischen Börsen stellen sich Marktteilnehmer am Donnerstag ein. Der Markt wartet nun auf neue Impulse vom Handelsstreit, nachdem zuversichtliche Äußerungen von Donald Trump zu einer Einigung die Stimmung an Wall Street am Mittwoch gestützt hatten. Vom Umfeld kommen am Morgen keine stärkeren Impulse: Die asiatischen Börsen notieren überwiegend in engen Grenzen uneinheitlich bei Abschlägen in Shanghai, der Euro erholt sich etwas von den jüngsten Tiefs, der Ölpreis notiert fast unverändert. Aus technischer Sicht sollte das Intraday-Reversal mit der Hammer-Kerze vom Mittwoch den Abwärtsdruck nun erst einmal herausnehmen. Ziel auf der Oberseite dürfte nun erst einmal das Schließen des neuen Gap unterhalb von 12.307 Punkten sein. Der steile Abwärtstrend verläuft bei etwa 12.280 Punkten und dürfte im Tagesverlauf gebrochen werden. Das würde dann erst einmal auf eine Patt-Situation und eine neue Trading-Range unterhalb von 12.500 Punkten hindeuten. Auf der Unterseite gilt das Mittwoch-Tief bei 12.141 nun als erste Unterstützung, darunter sind noch Gaps oberhalb von 12.078 und 11.957 Punkten offen.

RÜCKBLICK: Etwas leichter - Teilnehmer sprachen von einer Ausweitung der Konsolidierung, Käufer hielten sich zurück und warteten auf niedrigere Einstiegskurse. "Viele Fonds stellen sich nun auf eine Rezession ein und machen die Depots erst einmal wasserdicht", so ein Börsianer. Für die zyklischen Sektoren wie die Technologiewerte, Reiseunternehmen wie auch Werten aus dem Bausektor ging es deutlicher nach unten, Telekoms und Versicherer zeigten sich dagegen mit kleinen Abschlägen. Sainsbury zogen gegen die schwache Tendenz an. Der Kurs stieg um 1,6 Prozent. Händler verwiesen auf das Trading-Update. Dies habe die Erwartungen erfüllt, hieß es am Markt. EDF brachen um 6,6 Prozent ein. "Die Kosten für Kraftwerke gehen durch die Decke", sagte ein Händler. Der Neubau eines Atomkraftwerks im britischen Hinkley werde nun mit 21,5 bis 22,5 Milliarden Pfund veranschlagt nach unter 20 Milliarden Pfund bisher.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Der Übernahmekampf um Osram geht in eine nächste Runde. Der US-Finanzinvestor Bain Capital plant eine weitere Offerte - diesmal gemeinsam mit der Beteiligungsgesellschaft Advent International. Die Aktie stieg um 2,2 Prozent. Eine Gewinnwarnung setzte Pfeiffer Vacuum unter Druck, die Aktie brach um 21 Prozent ein. Ohne Nachrichten tendierten FMC und Fresenius den gesamten Tag über schwach und schlossen jeweils über 2 Prozent im Minus. Auf Wirecard lastete eine Abstufung aus dem Hause der UBS, die Aktie fiel um 2,4 Prozent. Continental zeigten mit einem nahezu unveränderten Kurs relative Stärke. Der Konzern schließt Werke und prüft den Verkauf von Segmenten. Auch Thyssenkrupp schloss mit einem Plus von 0,2 Prozent besser ab als der Markt. Der Konzern soll unter der Führung der ehemaligen Bosch-Managerin Martina Merz wieder in die Spur gebracht werden. Enttäuschend verlief das Börsendebüt von Teamviewer. Die Aktie handelte bei 25,30 Euro und damit um 3,6 Prozent unter dem Ausgabepreis.

XETRA-NACHBÖRSE

Infineon notierten 0,9 Prozent fester. Das Unternehmen hat erstmalig eine unbefristete Hybridanleihe in zwei Tranchen begeben und 1,2 Milliarden Euro erlöst. Die Mittel sind zur Refinanzierung der geplanten Übernahme von Cypress sowie für allgemeine Unternehmenszwecke bestimmt. Teamviewer verbesserten sich um 1,2 Prozent. Das Unternehmen hat am Mittwoch zwar den Sprung auf das Börsenparkett erfolgreich geschafft, doch blieb das Debüt hinter den Erwartungen zurück. Metro erhöhten sich um 0,9 Prozent. Der Konzern will Kosten sparen und prüft Effizienzmaßnahmen in Bezug auf administrative Strukturen, Prozesse und Geschäftsaktivitäten.

USA / WALL STREET

Fester - Stützend wirkten vor allem Aussagen von US-Präsident Donald Trump, wonach ein Handelsabkommen mit China schneller kommen könne als erwartet. Auch ein mit Japan geschlossenes Handelsabkommen hob die Stimmung. Der jüngste Belastungsfaktor, das von den Demokraten neuerdings intendierte Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump, hat an Bedeutung verloren. Von Konjunkturseite waren die Daten zum Immobilienmarkt besser als erwartet ausgefallen. Die Nike-Aktie kletterte um 4,1 Prozent. Der Sportartikelhersteller hatte für sein erstes Geschäftsquartal steigende Umsätze und Gewinne mitgeteilt. Philip Morris und Altria haben die Gespräche über eine geplante Fusion beendet. Altria verloren 0,4 Prozent, Philip Morris stiegen hingegen um 5,2 Prozent. Broadcom gaben 2,3 Prozent ab. Hier belastete die Ankündigung einer potenziell gewinnverwässernden Ausgabe einer Wandelanleihe im Volumen von 3 Milliarden Dollar. Synnex hat im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen. Für die Aktie ging es 17,6 Prozent nach oben.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0,00 Uhr Mi, 17.25 Uhr EUR/USD 1,0964 +0,2% 1,0943 1,0954 EUR/JPY 118,05 +0,1% 120,87 117,99 EUR/CHF 1,0864 +0,1% 1,1025 1,0842 EUR/GBR 0,8861 +0,0% 0,8975 0,8849 USD/JPY 107,67 -0,1% 107,74 107,71 GBP/USD 1,2375 +0,2% 1,2500 1,2379 USD/CNY 7,1236 -0,1% 7,1318 7,1315 Bitcoin BTC/USD 8.351,92 -2,64 8.578,75 8.402,00

Nach den kräftigen Vortagesgewinnen gibt der Dollar am Morgen minimal nach. Der Euro bleibt aber unterhalb der Marke von 1,10.

