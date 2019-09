DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Der Autozulieferer Hella hat im ersten Geschäftsquartal bei sinkenden Umsätzen deutlich weniger verdient. Belastet wurde das im MDAX notierte Unternehmen von der anhaltend schwachen Autokonjunktur. Am Ausblick für das Geschäftsjahr 2019/20 hält die Hella GmbH & Co KGaA dennoch fest. Der Start in das neue Geschäftsjahr sei wie erwartet schwierig gewesen, sagte CEO Rolf Breidenbach laut Mitteilung. Die Fahrzeugproduktion sei erneut deutlich zurückgegangen. "Trotz des negativen Branchentrends hat sich unser Automotive-Geschäft besser entwickelt als der Markt. Damit sehen wir uns in unserer Strategie bestätigt, unsere Aktivitäten konsequent entlang der großen Trends wie Elektrifizierung und Autonomes Fahren auszurichten." Für das laufende Geschäftsjahr 2019/20 rechnet Hella unverändert mit einem Umsatz zwischen rund 6,5 Milliarden und 7,0 Milliarden Euro, obwohl sich die weltweite Automobilkonjunktur nach Einschätzung von Hella auf Sicht weiter abschwächen dürfte. Bereinigt um den Verkauf des Großhandelsgeschäfts hatte Hella im Vorjahr knapp 6,8 Milliarden Euro erlöst. Die bereinigte EBIT-Marge weiterhin wird bei rund 6,5 bis 7,5 Prozent gesehen nach 8,4 Prozent 2018/19.

Die Zahlen im einzelnen (alle Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

Hella GmbH & Co. KGaA , Lippstadt . BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q19/20 ggVj 1Q19/20 ggVj 1Q18/19 Umsatz 1.570 -12% 1.619 -9% 1.787 EBIT bereinigt 113 -16% 116 -13% 134 EBIT 111 -20% 115 -17% 139 Ergebnis nach Steuern/Dritten 77 -20% -- -- 95 Ergebnis je Aktie 0,69 -20% 0,35 -59% 0,86

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Termine:

09:30 GB/Gea Group AG, PK zum Kapitalmarkttag

11:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1H

Im Lauf des Tages:

- DE/Stemmer Imaging AG, ausführliches Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 GfK-Konsumklimaindikator Oktober PROGNOSE: 9,7 Punkte zuvor: 9,7 Punkte - EU 10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe August PROGNOSE: +5,1% gg Vj zuvor: +5,2% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +5,0% gg Vj zuvor: +4,8% gg Vj - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 212.000 zuvor: 208.000 14:30 BIP 2Q (3. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,0% gg Vq 2. Veröff.: +2,0% gg Vq 1. Quartal: +3,1% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,4% gg Vq 2. Veröff.: +2,4% gg Vq 1. Quartal: +1,1% gg Vq

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:30 HU/Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2024 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2030 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2038 im Volumen von 15 Mrd HUF

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.224,50 0,05 S&P-500-Future 2.983,00 -0,11 Nikkei-225 22.075,20 0,25 Schanghai-Composite 2.933,97 -0,73 +/- Ticks Bund -Future 174,18 14 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 12.234,18 -0,59 DAX-Future 12.250,00 0,09 XDAX 12.263,91 0,08 MDAX 25.565,31 -0,30 TecDAX 2.794,09 -1,73 EuroStoxx50 3.513,03 -0,54 Stoxx50 3.208,06 -0,39 Dow-Jones 26.970,71 0,61 S&P-500-Index 2.984,87 0,62 Nasdaq-Comp. 8.077,38 1,05 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 174,04 -80

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Auf eine behauptete Eröffnung an den europäischen Börsen stellen sich Marktteilnehmer am Donnerstag ein. Der Markt wartet nun auf neue Impulse vom Handelsstreit, nachdem zuversichtliche Äußerungen von Donald Trump zu einer Einigung die Stimmung an Wall Street am Mittwoch gestützt hatten. Vom Umfeld kommen am Morgen keine stärkeren Impulse: Die asiatischen Börsen notieren überwiegend in engen Grenzen uneinheitlich bei Abschlägen in Shanghai, der Euro erholt sich etwas von den jüngsten Tiefs, der Ölpreis notiert fast unverändert. Aus technischer Sicht sollte das Intraday-Reversal mit der Hammer-Kerze vom Mittwoch den Abwärtsdruck nun erst einmal herausnehmen. Ziel auf der Oberseite dürfte nun erst einmal das Schließen des neuen Gap unterhalb von 12.307 Punkten sein. Der steile Abwärtstrend verläuft bei etwa 12.280 Punkten und dürfte im Tagesverlauf gebrochen werden. Das würde dann erst einmal auf eine Patt-Situation und eine neue Trading-Range unterhalb von 12.500 Punkten hindeuten. Auf der Unterseite gilt das Mittwoch-Tief bei 12.141 nun als erste Unterstützung, darunter sind noch Gaps oberhalb von 12.078 und 11.957 Punkten offen.

RÜCKBLICK: Etwas leichter - Teilnehmer sprachen von einer Ausweitung der Konsolidierung, Käufer hielten sich zurück und warteten auf niedrigere Einstiegskurse. "Viele Fonds stellen sich nun auf eine Rezession ein und machen die Depots erst einmal wasserdicht", so ein Börsianer. Für die zyklischen Sektoren wie die Technologiewerte, Reiseunternehmen wie auch Werten aus dem Bausektor ging es deutlicher nach unten, Telekoms und Versicherer zeigten sich dagegen mit kleinen Abschlägen. Sainsbury zogen gegen die schwache Tendenz an. Der Kurs stieg um 1,6 Prozent. Händler verwiesen auf das Trading-Update. Dies habe die Erwartungen erfüllt, hieß es am Markt. EDF brachen um 6,6 Prozent ein. "Die Kosten für Kraftwerke gehen durch die Decke", sagte ein Händler. Der Neubau eines Atomkraftwerks im britischen Hinkley werde nun mit 21,5 bis 22,5 Milliarden Pfund veranschlagt nach unter 20 Milliarden Pfund bisher.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Der Übernahmekampf um Osram geht in eine nächste Runde. Der US-Finanzinvestor Bain Capital plant eine weitere Offerte - diesmal gemeinsam mit der Beteiligungsgesellschaft Advent International. Die Aktie stieg um 2,2 Prozent. Eine Gewinnwarnung setzte Pfeiffer Vacuum unter Druck, die Aktie brach um 21 Prozent ein. Ohne Nachrichten tendierten FMC und Fresenius den gesamten Tag über schwach und schlossen jeweils über 2 Prozent im Minus. Auf Wirecard lastete eine Abstufung aus dem Hause der UBS, die Aktie fiel um 2,4 Prozent. Continental zeigten mit einem nahezu unveränderten Kurs relative Stärke. Der Konzern schließt Werke und prüft den Verkauf von Segmenten. Auch Thyssenkrupp schloss mit einem Plus von 0,2 Prozent besser ab als der Markt. Der Konzern soll unter der Führung der ehemaligen Bosch-Managerin Martina Merz wieder in die Spur gebracht werden. Enttäuschend verlief das Börsendebüt von Teamviewer. Die Aktie handelte bei 25,30 Euro und damit um 3,6 Prozent unter dem Ausgabepreis.

XETRA-NACHBÖRSE

Infineon notierten 0,9 Prozent fester. Das Unternehmen hat erstmalig eine unbefristete Hybridanleihe in zwei Tranchen begeben und 1,2 Milliarden Euro erlöst. Die Mittel sind zur Refinanzierung der geplanten Übernahme von Cypress sowie für allgemeine Unternehmenszwecke bestimmt. Teamviewer verbesserten sich um 1,2 Prozent. Das Unternehmen hat am Mittwoch zwar den Sprung auf das Börsenparkett erfolgreich geschafft, doch blieb das Debüt hinter den Erwartungen zurück. Metro erhöhten sich um 0,9 Prozent. Der Konzern will Kosten sparen und prüft Effizienzmaßnahmen in Bezug auf administrative Strukturen, Prozesse und Geschäftsaktivitäten.

USA / WALL STREET

Fester - Stützend wirkten vor allem Aussagen von US-Präsident Donald Trump, wonach ein Handelsabkommen mit China schneller kommen könne als erwartet. Auch ein mit Japan geschlossenes Handelsabkommen hob die Stimmung. Der jüngste Belastungsfaktor, das von den Demokraten neuerdings intendierte Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump, hat an Bedeutung verloren. Von Konjunkturseite waren die Daten zum Immobilienmarkt besser als erwartet ausgefallen. Die Nike-Aktie kletterte um 4,1 Prozent. Der Sportartikelhersteller hatte für sein erstes Geschäftsquartal steigende Umsätze und Gewinne mitgeteilt. Philip Morris und Altria haben die Gespräche über eine geplante Fusion beendet. Altria verloren 0,4 Prozent, Philip Morris stiegen hingegen um 5,2 Prozent. Broadcom gaben 2,3 Prozent ab. Hier belastete die Ankündigung einer potenziell gewinnverwässernden Ausgabe einer Wandelanleihe im Volumen von 3 Milliarden Dollar. Synnex hat im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen. Für die Aktie ging es 17,6 Prozent nach oben.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0,00 Uhr Mi, 17.25 Uhr EUR/USD 1,0964 +0,2% 1,0943 1,0954 EUR/JPY 118,05 +0,1% 120,87 117,99 EUR/CHF 1,0864 +0,1% 1,1025 1,0842 EUR/GBR 0,8861 +0,0% 0,8975 0,8849 USD/JPY 107,67 -0,1% 107,74 107,71 GBP/USD 1,2375 +0,2% 1,2500 1,2379 USD/CNY 7,1236 -0,1% 7,1318 7,1315 Bitcoin BTC/USD 8.351,92 -2,64 8.578,75 8.402,00

Nach den kräftigen Vortagesgewinnen gibt der Dollar am Morgen minimal nach. Der Euro bleibt aber unterhalb der Marke von 1,10.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 26, 2019 01:30 ET (05:30 GMT)

Am Mittwoch rückte der Dollar mit den Trump-Aussagen deutlich vor, nachdem er sich bereits im Handelsverlauf etwas fester gezeigt hatte. Analysten vertraten die Meinung, die Dollarstärke belege übergeordnet das Vertrauen in die US-Wirtschaft, die sich ungeachtet globaler Schwächesignale als robust erweise. Der amerikanischen Wirtschaft komme ihre starke Binnenorientierung zugute. Der Dollar-Index stieg um 0,7 Prozent. Der Euro fiel um 0,7 Prozent auf 1,0945 Dollar und näherte sich dem Jahrestief bei 1,0926 Dollar. Auch Yen, Franken und Pfund standen zum Dollar unter Druck.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,52 56,49 +0,1% 0,03 +17,2% Brent/ICE 62,39 62,39 0% 0,00 +12,7%

Belastend wirkten die überraschend gestiegenen Rohöllagerbestände in den USA. Sie erhöhten sich nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 2,412 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Analysten hatten einen Rückgang um 0,2 Millionen Barrel erwartet. Zudem belasteten erneute Meldungen wonach Saudi-Arabien die durch die Zerstörung der Ölanlagen ausgefallenen Kapazitäten weitgehend wieder hergestellt haben soll. Der Preis für das Barrel WTI verlor 1,3 Prozent auf 56,52 Dollar, Brent fiel um 1,1 Prozent auf 61,40 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.509,24 1.504,15 +0,3% +5,09 +17,7% Silber (Spot) 18,01 17,92 +0,5% +0,09 +16,2% Platin (Spot) 933,02 926,03 +0,8% +6,99 +17,1% Kupfer-Future 2,60 2,60 0% 0 -2,0%

Mit dem starken Dollar und der wieder gestiegenen Risikofreude gab der Goldpreis nach. Die Feinunze verlor 1,8 Prozent auf 1.505 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

ISRAEL

Präsident Reuven Rivlin hat den amtierenden Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt.

USA / IRAN

Der iranische Präsident Hassan Ruhani hat Verhandlungen mit den USA eine Absage erteilt, solange sie ihre Sanktionen nicht aufgehoben haben. Die USA erhöhen derweil mit neuen Sanktionen den Druck auf die iranische Öl-Industrie. Die Strafmaßnahmen richten sich gegen mehrere chinesische Unternehmen, die Öl aus dem Iran importieren, wie US-Außenminister Mike Pompeo am Mittwoch am Rande der UN-Generaldebatte in New York sagte.

USA / JAPAN

US-Präsident Donald Trump und Japans Regierungschef Shinzo Abe haben am Mittwoch in New York den ersten Teil eines bilateralen Handelsabkommens unterzeichnet. Trump und Abe hatten im August ein Abkommen angekündigt.

USA / UKRAINE

US-Präsident Donald Trump hat seine Darstellung bekräftigt, "keinerlei Druck" auf den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ausgeübt zu haben. In der Affäre um von Trump geforderte Ermittlungen der ukrainischen Justiz hatte das Weiße Haus zuvor ein Gesprächsprotokoll eines Telefonats mit Selenskyj veröffentlicht. Trump forderte von Selenskyj demnach Ermittlungen des ukrainischen Generalstaatsanwalts gegen seinen möglichen Herausforderer bei der Präsidentschaftswahl 2020, Joe Biden, und dessen Sohn Hunter, der für ein ukrainisches Gasunternehmen gearbeitet hat.

EZB

Sabine Lautenschläger hat überraschend ihren Rücktritt vom Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) angekündigt. Wie die EZB mitteilte, will sie ihr Amt zum 31. Oktober 2019 vor Ablauf ihrer Amtszeit niederlegen.

IWF

Die Bulgarin Kristalina Georgieva wird neue Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF). Wie der IWF am Mittwoch mitteilte, wird die 66-Jährige am 1. Oktober die Nachfolge der Französin Christine Lagarde antreten, die an die Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) wechselt.

GELDPOLITIK USA I

Die New York Fed will das Volumen ihrer Repo-Geschäfte erhöhen, um kurzfristige Barkredite an Finanzservicefirmen auszugeben. Das für Donnerstag eingeplante Volumen der Geschäfte soll auf 100 Milliarden von 75 Milliarden US-Dollar erhöht werden, kündigte die Federal Reserve Bank of New York am Mittwoch an.

GELDPOLITIK USA II

Nach den zwei Zinssenkungen der US-Notenbank sieht Charles Evans, Präsident der US-Notenbankfiliale von Chicago, dieses Jahr keinen weiteren Lockerungsschritt. Die Zinsen seien derzeitig auf einem guten Niveau, sagte Evans. Grundsätzlich stehe er weiteren Zinssenkungen offen gegenüber beziehungsweise sympathisiere damit.

GELDPOLITIK USA III

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Dallas, Robert Kaplan, erwartet trotz der sich abkühlenden Konjunktur eher keine Rezession innerhalb der nächsten zwölf Monate. Deshalb sei er zufrieden mit der aktuellen Höhe der US-Leitzinsen, sagte der Notenbanker.

KOHLEAUSSTIEG

Die Bundesregierung will sich nicht festlegen, ob sie den geplanten Entwurf für ein Kohleausstiegsgesetz auch den Ländern zur Billigung vorlegen wird. Das Ministerium arbeite "mit Hochdruck" an dem Entwurf, der noch vor Jahresende verabschiedet werden soll.

CONTINENTAL

Angesichts des beschleunigten Wandels zur Elektromobilität und der aktuellen Branchenkrise will der DAX-Konzern die Kosten senken. Bis zu 20.000 Arbeitsplätze seien von geplanten Maßnahmen betroffen, teilte Conti mit. Ganze Standorte sollen aufgegeben werden, Werke verkleinert und möglicherweise auch Geschäftsbereiche verkauft werden.

INFINEON

hat erstmalig eine unbefristete Hybridanleihe in zwei Tranchen begeben und 1,2 Milliarden Euro erlöst. Die Mittel der Emission sind zur Refinanzierung der geplanten Übernahme von Cypress sowie für allgemeine Unternehmenszwecke bestimmt, wie die Infineon mitteilte. Das Order-Buch für beide Hybrid-Tranchen sei deutlich überzeichnet gewesen.

COMMERZBANK

Der Aufsichtsrat will offenbar Bettina Orlopp zur neuen Finanzchefin berufen. Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung ohne Angaben von Quellen schreibt, habe sich die Managerin gegen Jörg Hessenmüller durchgesetzt, der seit Jahresanfang im Vorstand der Commerzbank für IT verantwortlich ist.

HELLA

hat diese Zahlen zum ersten Geschäftsquartal ausgewiesen (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, - Bilanzierung nach IFRS

KRONES

hat Norbert Broger mit Wirkung ab 1. Januar 2020 zum Finanzvorstand bestellt. Broger kommt von der Schuler AG und tritt die Nachfolge von Michael Andersen an, der das Unternehmen im Juli auf eigenen Wunsch verlassen hatte.

METRO

prüft aktuell Effizienzmaßnahmen in Bezug auf administrative Strukturen, Prozesse und Geschäftsaktivitäten. Die Maßnahmen würden durch die angestrebte Veräußerung des SB-Warenhausgeschäfts und eine daraus resultierende geringere Unternehmensgröße ausgelöst und überwiegend von dieser Transaktion abhängen und beziehen sich sowohl auf die Hauptverwaltung als auch auf die internationalen Querschnitts- und Servicegesellschaften.

OSRAM / AMS

Im Übernahmekampf um den Lichtkonzern Osram hat der österreichische Chiphersteller AMS sein Übernahmeangebot von 38,50 Euro je Aktie bekräftigt. Die Finanzinvestoren Bain und Advent hatten am Mittwoch ein neues Übernahmeangebot "mit bedeutendem Aufschlag" für den Münchner Lichtkonzern in Aussicht gestellt. Bain hatte ursprünglich zusammen mit dem Investor Carlyle 35 Euro geboten.

TEAMVIEWER

hat am Mittwoch zwar den Sprung auf das Börsenparkett erfolgreich geschafft, doch blieb das Debüt hinter den Erwartungen zurück. Die Aktie schloss bei 25,30 Euro und damit 3,6 Prozent unter dem Ausgabepreis.

WESTWING

wird dieses Jahr wegen erhöhten Werbeausgaben einen höher als bisher erwarteten operativen Verlust verzeichnen. Die bereinigte EBITDA-Marge wird nun bei etwa minus 3,5 Prozent, innerhalb einer Bandbreite von einem Prozentpunkt, gesehen. Das Umsatzplus wie bereits angekündigt am unteren Ende der Bandbreite 6 bis 12 Prozent liegen.

AGROB

hat ein Übernahmeangebot durch die Ersa IV S.a r.l mit Sitz in Luxemburg erhalten. Der Angebotspreis soll 32 Euro in bar je AGROB-Stammaktie und 28,00 Euro in bar je Vorzugsaktie betragen.

BOEING

Elf Monate nach dem Absturz einer Passagiermaschine der indonesischen Fluggesellschaft Lion Air hat sich der US-Flugzeugbauer mit den Hinterbliebenen mehrerer Opfer auf eine Entschädigungszahlung geeinigt. Die Summe beläuft sich nach Angaben aus Verhandlungskreisen auf mindestens 1,2 Millionen Dollar pro Opfer.

ERICSSON

rechnet für das dritte Quartal mit einer Rückstellung von 12 Milliarden Schwedischen Kronen (umgerechnet 1,12 Milliarden Euro) im Zusammenhang mit den laufenden Ermittlungen der US-Börsenaufsicht SEC und des Justizministeriums. Für eine Beilegung des Streits gehen die Schweden von einer Strafzahlung von einer Milliarde US-Dollar aus.

FACEBOOK

Experten haben in einer Anhörung im Bundestag auf bestehende Rechtsunsicherheiten für digitale Währungen wie die von Facebook geplante Libra hingewiesen. "Regulatorische Antworten sollten international konsistent sein, und das Prinzip von 'Gleiches Geschäft, gleiche Risiken, gleiche Regeln' sollte rigoros angewandt werden", sagte das Direktoriumsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB), Benoit Coeure.

GOOGLE

will weiterhin nicht für Nachrichten und andere Medieninhalte zahlen, wenn das neue EU-Urheberrecht in Kraft tritt. Anstatt zu bezahlen, werde Google statt der Links zu den Artikeln nur Überschriften und Schlagzeilen in Suchergebnissen anzeigen, wie es das neue Urheberrechtsgesetz erlaubt - es sei denn, ein Verlag gebe Google die zusätzliche Erlaubnis, Vorschautexte und Miniaturbilder kostenlos anzuzeigen.

JUUL

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 26, 2019 01:30 ET (05:30 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.