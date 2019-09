Analyse erstellt im Auftrag von





Break-StrategieSymbol:ISIN: US95040Q1040Aktionäre von Welltower mit einem Plus von knapp 15 Prozent und einem regelmäßigen Zuwachs der Dividenden zufrieden sein. Der Kursverlauf war zuletzt gepägt von einer Bullenflagge, momentan verläuft der Kurs in einer immer enger werdenden Zone wzischen 20er-EMA und der Widerstandslinie bei circa 90 USD.Die Aktien von Immobilien-REITs gelten generell als wertstabile Papiere. Das KGV von 76 macht das Wertpapier allerdings nicht gerade zum Schnäppchen für langfristige Investoren. Für Swingtrades im Rahmen einer Base 'n Break-Strategie könnte die Formation hingegen umso interessanter werden, je länger die Seitwärtsbewegung anhält.Sofern der aufgebaute Druck dann tatsächlich nach oben entweicht und erkennbar oberhalb von 90 USD einen Tagesschlusskurs bilden wird, ist das Kaufsignal da. Der Stopp Loss könnte bei 88,20 USD gesetzt werden. Hilfreich wäre ein Impuls vom Gesamtmarkt. Die Quartalszahlen sind voraussichtlich am 30.10. sind noch nicht in unmittelbarer Reichweite.Aussicht:Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in WELL.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/well-kerngesunder-reit-in-attraktiver-formation/