Ebenfalls zum 30. September 2019 verlässt Walo als CEO den CKW-Mutterkonzern Axpo.Luzern - Andrew Walo (55) tritt per 30. September 2019 als Verwaltungsratspräsident von CKW zurück. Auf den gleichen Zeitpunkt hin verlässt er als CEO den CKW-Mutterkonzern Axpo, wie CKW am Donnerstag mitteilte. Ab dem 1. Oktober 2019 wird Vizepräsident Hansueli Sallenbach interimistisch bis zur Neuwahl des Gesamtverwaltungsrates an der Generalversammlung vom 31. Januar 2020 die Aufgaben des...

Den vollständigen Artikel lesen ...