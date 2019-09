Der Chemikalienhändler Brenntag ist auf der Suche nach einem neuen Chef fündig geworden. Christian Kohlpaintner werde zum Jahreswechsel den Vorstandsvorsitz von Steven Holland übernehmen, teilte der MDax -Konzern am Donnerstag in Essen mit. Kohlpaintner war zuletzt Manager beim Schweizer Spezialchemiekonzern Clariant und war dort unter anderem für die Region Asien zuständig. Brenntag hatte bereits im März angekündigt, dass Noch-Chef Holland von Bord gehen würde. Im Februar 2020 wäre sein Vertrag ausgelaufen, er ist seit acht Jahren an der Unternehmensspitze.

Aufgabe des 55-jährigen Kohlpaintners werde sein, "das Unternehmen zu nachhaltigem Wachstum zu führen und die Marktführerschaft weiter auszubauen", sagte Aufsichtsratschef Stefan Zuschke. Es gelte dabei auch, neue Wege zu beschreiten, und gleichzeitig den Kern des Geschäftsmodells zu bewahren.

Zuletzt hatte die konjunkturelle Abschwächung in Folge der Handelskonflikte bei Brenntag deutliche Spuren hinterlassen. Bereinigt um die günstigen Wechselkurseffekte gingen die Erlöse im zweiten Quartal um 1,2 Prozent zurück. Unter dem Strich blieb ein auf die Aktionäre anfallender Gewinn von 124,5 Millionen Euro, rund sieben Millionen Euro mehr als ein Jahr zuvor./men/stk/bvi/men

ISIN DE000A1DAHH0 CH0012142631

