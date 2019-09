STEMMER IMAGING veröffentlicht Geschäftszahlen 2018/2019 - Unternehmensgruppe zeigt Umsatzwachstum trotz des derzeit schwierigen Marktumfeldes DGAP-News: STEMMER IMAGING AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis STEMMER IMAGING veröffentlicht Geschäftszahlen 2018/2019 - Unternehmensgruppe zeigt Umsatzwachstum trotz des derzeit schwierigen Marktumfeldes 26.09.2019 / 08:09 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Puchheim, 26. September 2019 STEMMER IMAGING veröffentlicht Geschäftszahlen 2018/2019 - Unternehmensgruppe zeigt Umsatzwachstum trotz des derzeit schwierigen Marktumfeldes * Umsatz steigt im Geschäftsjahr 2018/2019 um 8,3 % auf EUR 109,0 Mio. (Vorjahr: EUR 100,6 Mio.) und erfüllt damit die Prognose (EUR 108 - 111 Mio.) * EBITDA mit EUR 10,0 Mio. (Vorjahr: EUR 10,6 Mio.) im Prognosebereich (EUR 10,0 - 12,2 Mio.); die erste Geschäftsjahreshälfte war mit vorübergehenden Integrationskosten belastet * Prognose für geplantes Rumpfgeschäftsjahr 2019: Umsatz in der Spanne von EUR 59,0 bis 65,0 Mio. sowie ein EBITDA von EUR 5,5 bis 7,1 Mio. Puchheim, 26. September 2019 - Nach der am 14. August 2019 erfolgten Bekanntgabe vorläufiger Eckdaten veröffentlicht die STEMMER IMAGING AG (ISIN DE000A2G9MZ9 / WKN A2G9MZ) heute endgültige Zahlen für das Geschäftsjahr 2018/2019. Insgesamt blickt die Unternehmensgruppe auf eine erfolgreiche Entwicklung im Berichtszeitraum zurück. So erwirtschaftete STEMMER IMAGING im Zeitraum vom 01. Juli 2018 bis 30. Juni 2019 einen Umsatzanstieg um 8,3 % von EUR 100,6 Mio. auf EUR 109,0 Mio. Dies ist im Wesentlichen auf die regionale Diversifikation sowie auf das Wachstum in neuen Endmärkten wie Sports & Entertainment sowie Medical zurückzuführen. Der um einmalige Kosten insbesondere für die Umstellung auf die International Financial Reporting Standards (IFRS), den im Mai 2019 vollzogenen Wechsel in den Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse sowie Kosten im Rahmen von Akquisitionen bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich auf EUR 10,0 Mio. gegenüber EUR 10,6 Mio im Vorjahr. Kennzah- 01.07.2018 bis 01.07.2017 bis 01.04.2019 01.04.2018 len (in 30.06.2019 30.06.2018 bis bis Mio. (Geschäftsjahr (Geschäftsjahr 30.06.2019 30.06.2018 EUR) 2018/2019) 2017/2018) (Q4 (Q4 2018/2019) 2017/2018) Umsatz 109,0 100,6 29,5 26,2 EBITDA* 10,0 10,6 2,9 2,9 EBIT* 8,5 9,1 2,5 2,4 EBT* 8,9 9,2 2,5 2,5 Auftrag- 112,9 106,9 26,2 25,7 sein- gang *bereinigt STEMMER IMAGING konnte somit seine Umsatzprognose (EUR 108 bis 111 Mio.) sowie seine Gewinnprognose (bereinigtes EBITDA von EUR 10,0 bis 12,2 Mio.) erreichen. Das starke vierte Quartal 2018/2019 mit erfreulichen Zuwächsen bei Umsatz und Auftragseingang sorgt für Rückenwind und eine solide Basis für die weitere Entwicklung im geplanten Rumpfgeschäftsjahr 2019. Insgesamt sieht sich die Unternehmensgruppe in ihrer Expansionsstrategie bestätigt. Diese setzt auf ein ausbalanciertes Verhältnis aus organischem und anorganischem Wachstum in Form gewinnbringender Akquisitionen auf nationalem und internationalem Niveau. Auf diese Weise erreicht STEMMER IMAGING eine zunehmend breitere regionale Aufstellung, ist unabhängiger von Einzelmärkten und konnte sich im Geschäftsjahr 2018/2019 dem negativen Markttrend durch robustes Wachstum entziehen. Durch die Übernahme der französischen ELVITEC S.A.S., der Beteiligung an der österreichischen Perception Park GmbH, der Übernahme der spanischen INFAIMON S.L., sowie der Gründung einer Tochtergesellschaft im italienischen Bologna ist STEMMER IMAGING nun in allen wesentlichen europäischen Märkten mit eigenen Standorten und Fachpersonal vertreten. Nicht zuletzt deswegen ist der Auftragseingang von EUR 106,9 Mio. um 5,6 % auf EUR 112,9 Mio. im Geschäftsjahr 2018/2019 angestiegen. "Die Geschäftsentwicklung ist angesichts eines herausfordernden Marktumfeldes zufriedenstellend verlaufen. Wir sind umsatzseitig erfreulich gewachsen, haben unser Geschäft mit der Zielsetzung es regional breiter aufzustellen, ausgebaut und unsere Produktpalette um wesentliche zukunftsweisende Technologien ergänzt. An diese positive Entwicklung wollen wir anknüpfen und auch im geplanten Rumpfgeschäftsjahr 2019 weiterhin nachhaltig und profitabel wachsen", sagt Arne Dehn, CEO der STEMMER IMAGING AG. Zur Vereinfachung der Jahresabschlussprozesse wird der ordentlichen Hauptversammlung am 19. November 2019 die Umstellung des bisherigen STEMMER IMAGING-Geschäftsjahres auf das Kalenderjahr vorgeschlagen. Wenn die Aktionärsversammlung die Umstellung billigt, wird es in der laufenden zweiten Jahreshälfte 2019 ein Rumpfgeschäftsjahr für den Zeitraum vom 01. Juli 2019 bis 31. Dezember 2019 geben. Das Jahr 2020 wäre dann das erste STEMMER IMAGING-Geschäftsjahr, das dem Kalenderjahr entspricht. Für das geplante Rumpfgeschäftsjahr 2019 rechnet der Vorstand mit einem Umsatz in der Spanne von EUR 59,0 bis 65,0 Mio. sowie einem Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von EUR 5,5 bis 7,1 Mio. Diese Prognose enthält einen voraussichtlichen Umsatzbeitrag von EUR 8,5 bis 9,5 Mio. sowie einen geplanten EBITDA-Beitrag von EUR 1,1 bis 1,3 Mio. der ab dem 01. Juli 2019 konsolidierten Tochtergesellschaft INFAIMON S.L. Im ersten Halbjahr 2018/2019 erwirtschaftete die STEMMER IMAGING AG einen Umsatz von EUR 50,7 Mio. sowie ein bereinigtes EBITDA in Höhe von EUR 4,0 Mio. Der Geschäftsbericht 2018/2019 steht unter www.stemmer-imaging.de im Bereich Investoren zum Download zur Verfügung. Über STEMMER IMAGING: STEMMER IMAGING ist ein international führender Anbieter von Bildverarbeitungstechnologie. Mit erfahrenen Spezialisten in Europa, Lateinamerika und Asien bieten wir innovative Bildverarbeitungslösungen, umfassendes Know-how und hervorragenden Kundenservice. Unsere Kunden schätzen uns als zuverlässigen Partner für maßgeschneiderte Lösungen. Dazu gehören Komponenten, die wir auf Wunsch vorkonfigurieren, Subsysteme, die den Zeit- und Arbeitsaufwand bei der Integration vertikaler Anwendungen reduzieren, sowie kundenspezifische Lösungen, die insbesondere OEMs einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen - alles basierend auf unserer langjährigen Erfahrung und führenden Software-Tools wie unserer eigenen Plattform "Common Vision Blox". VISION.RIGHT.NOW. steht für unseren Anspruch, Bildverarbeitung für alle Anwender einfach und leicht zugänglich zu machen und Kunden bei erstklassigen Lösungen zu unterstützen.

Kontakt:
STEMMER IMAGING AG
Lars Böhrnsen
Chief Financial Officer
Gutenbergstr. 9-13
82178 Puchheim
Tel.: +49 89 80902-165
ir@stemmer-imaging.de
www.stemmer-imaging.de ISIN DE000A2G9MZ9