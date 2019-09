DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

US-Präsident Donald Trump und Japans Regierungschef Shinzo Abe haben am Mittwoch in New York den ersten Teil eines bilateralen Handelsabkommens unterzeichnet. Es handele sich um ein "phänomenales" Abkommen, sagte Trump bei dem Treffen mit Abe am Rande der Generaldebatte der UN-Vollversammlung. Trump und Abe unterzeichneten nach Angaben des US-Präsidenten einen "großen Teil" des Abkommen. "Aber in ganz naher Zukunft wird es noch viel mehr geben", sagte Trump. Es gehe um "wirklich große Summen für unsere Landwirte". Wie das Büro des US-Handelsbeauftragten mitteilte, will Japan unter anderem die Zölle für Schweine- und Rindfleisch aus den USA senken. Er ergänzte, dass das "chronisches Handelsdefizit" der USA sich mit dem Deal reduzieren werde. Japan werden neue Märkte für US-Agrarprodukte im Volumen von rund 7 Milliarden Dollar eröffnen. Trump und Abe hatten im August am Rande des G7-Gipfels im südfranzösischen Biarritz ein Abkommen angekündigt. Es handele sich um ein "sehr großes Vorhaben", das "Milliarden um Milliarden Dollar" beinhalte, sagte Trump damals. Beide Seiten hatten schon seit Monaten über ein Freihandelsabkommen verhandelt. Trump hatte zuvor regelmäßig Defizite der USA mit ihren Handelspartnern beklagt. Er forderte auch mehrfach einen "faireren" Handel mit Japan.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 212.000 zuvor: 208.000 14:30 BIP 2Q (3. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,0% gg Vq 2. Veröff.: +2,0% gg Vq 1. Quartal: +3,1% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,4% gg Vq 2. Veröff.: +2,4% gg Vq 1. Quartal: +1,1% gg Vq

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.983,00 -0,11% Nikkei-225 22.019,15 -0,00% Hang-Seng-Index 25.946,44 +0,00% Kospi 2.071,98 -0,07% Shanghai-Composite 2.938,46 -0,57% S&P/ASX 200 6.676,20 -0,51%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Das Handelsabkommen zwischen den USA und Japan sorgt an der Börse in Tokio am Donnerstag für ein leichtes Plus. An den anderen Aktienmärkten der Region zeigt sich eine wenig veränderte Tendenz. Denn der US-chinesische Handelsstreit bleibt weiter ungelöst. Hier gibt es fast täglich neue "Wasserstandsmeldungen", die nicht zur Beruhigung der Märkte beitragen. Trump erklärte zuletzt, ein Abkommen könne schneller erzielt werden, als viele Investoren denken. Die Skepsis bleibt jedoch hoch, der Schanghai-Composite gibt deutlicher nach und ist damit das Schlusslicht in Asien. Abe erklärte nach der Unterzeichnung, er habe die Zusicherung des US-Präsidenten, dass eine vorherige Vereinbarung weiter Gültigkeit habe, wonach es keine zusätzlichen Zölle auf Autos geben werde. Die japanischen Autowerte zeigen sich vor diesem Hintergrund mit leichten Gewinnen. Weiter aufwärts geht es am Aktienmarkt in Indien. Die leichten Abgaben am Vortag, nach zuletzt drei Handelstagen mit Aufschlägen, sehen Analysten nur als "kleine Pause im intakten Aufwärtstrend". Auslöser der jüngsten Aufwärtsbewegung waren die am Freitag von der Regierung angekündigten Steuersenkungen.

US-NACHBÖRSE

Die Aktien von H.B. Fuller haben am Mittwoch nachbörslich in den USA auf Nasdaq.com 5,8 Prozent verloren auf 44,75 Dollar. Der Klebstoffhersteller hatte mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen verfehlt. Neben der Zahlenvorlage teilte H.B. Fuller mit, seine fünf Geschäftsbereiche auf drei zu restrukturieren. KB Home verzeichneten ein leichtes Minus, nachdem das Unternehmen mit den Zahlen für das dritte Quartal die Erwartungen des Marktes knapp verfehlt hatte. Die Aktie verlor nach der Schlussglocke auf investing.com 0,6 Prozent auf 32,18 Dollar. Die Papiere des Möbeleinzelhändlers Pier 1 brachen um 13,1 Prozent auf 10,60 Dollar ein. Der Verlust hatte sich im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr nahezu verdoppelt und erreichte 100,6 Millionen Dollar. Der Umsatz fiel auf 304,6 Millionen Dollar, nach 355,3 Millionen Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.970,78 0,61 163,01 15,62 S&P-500 2.984,90 0,62 18,30 19,07 Nasdaq-Comp. 8.077,38 1,05 83,76 21,73 Nasdaq-100 7.803,54 1,21 93,50 23,28 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 839 Mio 952 Mio Gewinner 1.880 913 Verlierer 1.034 2.029 Unverändert 130 114

Fester - Stützend wirkten vor allem Aussagen von US-Präsident Donald Trump, wonach ein Handelsabkommen mit China schneller kommen könnte als erwartet. Auch ein mit Japan geschlossenes Handelsabkommen hob die Stimmung. Der jüngste Belastungsfaktor, das von den Demokraten intendierte Amtsenthebungsverfahren gegen Trump, hatte indessen an Bedeutung verloren. Der US-Präsident und Japans Regierungschef Shinzo Abe haben zudem den ersten Teil eines bilateralen Handelsabkommens unterzeichnet. Von Konjunkturseite waren die Daten zum Immobilienmarkt besser als erwartet ausgefallen. Die Nike-Aktie kletterte um 4,1 Prozent und markierte im Verlauf ein neues Jahreshoch. Der Sportartikelhersteller hatte für sein erstes Geschäftsquartal steigende Umsätze und Gewinne mitgeteilt. Philip Morris und Altria haben die Gespräche über eine geplante Fusion beendet. Altria verloren 0,4 Prozent, Philip Morris stiegen hingegen um 5,2 Prozent. Broadcom gaben 2,3 Prozent ab. Hier belastete die Ankündigung einer potenziell gewinnverwässernden Ausgabe einer Wandelanleihe im Volumen von 3 Milliarden Dollar. Synnex hatte im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen. Das Unternehmen verdiente in seinem dritten Quartal fast doppelt so viel wie vor Jahresfrist. Für die Aktie ging es 17,6 Prozent nach oben.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,68 5,9 1,62 48,0 5 Jahre 1,60 7,7 1,53 -32,0 7 Jahre 1,66 7,3 1,59 -58,5 10 Jahre 1,73 7,7 1,65 -71,8 30 Jahre 2,18 7,0 2,10 -89,2

Mit den erneuten Hoffnungen auf ein Handelsabkommen fiel die Nachfrage nach vermeintlich sicheren Häfen. Die Zehnjahresrendite stieg mit den sinkenden Notierungen um 7,7 Basispunkte auf 1,73 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 09:41 % YTD EUR/USD 1,0956 +0,1% 1,0943 1,0998 -4,4% EUR/JPY 117,97 +0,1% 117,91 117,96 -6,2% EUR/GBP 0,8862 +0,0% 0,8858 0,8842 -1,5% GBP/USD 1,2363 +0,1% 1,2355 1,2439 -3,0% USD/JPY 107,68 -0,1% 107,75 107,25 -1,8% USD/KRW 1198,66 -0,1% 1199,89 1199,26 +7,6% USD/CNY 7,1260 -0,1% 7,1318 7,1189 +3,6% USD/CNH 7,1224 -0,1% 7,1289 7,1235 +3,7% USD/HKD 7,8389 -0,0% 7,8391 7,8385 +0,1% AUD/USD 0,6754 +0,0% 0,6752 0,6777 -4,1% NZD/USD 0,6301 +0,4% 0,6273 0,6323 -6,2% Bitcoin BTC/USD 8.397,11 -2,1% 8.578,75 8.341,75 +125,8%

Der Dollar rückte mit den Trump-Aussagen deutlich vor, nachdem er sich bereits im Handelsverlauf etwas fester gezeigt hatte. Analysten vertraten die Meinung, die Dollar-Stärke belege übergeordnet das Vertrauen in die US-Wirtschaft, die sich ungeachtet globaler Schwächesignale als robust erweise. Der amerikanischen Wirtschaft komme ihre starke Binnenorientierung zugute. Der Dollar-Index stieg um 0,7 Prozent. Der Euro fiel auf 1,0945 Dollar und näherte sich dem Jahrestief bei 1,0926 Dollar. Auch Yen, Franken und Pfund standen zum Dollar unter Druck.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,46 56,49 -0,1% -0,03 +17,1% Brent/ICE 62,31 62,39 -0,1% -0,08 +12,5%

Belastend wirkten die überraschend gestiegenen Rohöllagerbestände in den USA. Sie erhöhten sich nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 2,412 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Analysten hatten einen Rückgang um 0,2 Millionen Barrel erwartet. Zudem belasteten erneute Meldungen wonach Saudi-Arabien die durch die Zerstörung der Ölanlagen ausgefallenen Kapazitäten weitgehend wieder hergestellt haben soll. Der Preis für das Barrel WTI verlor 1,3 Prozent auf 56,52 Dollar, Brent fiel um 1,1 Prozent auf 61,40 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.509,00 1.504,15 +0,3% +4,85 +17,7% Silber (Spot) 17,99 17,92 +0,4% +0,07 +16,1% Platin (Spot) 932,95 926,03 +0,7% +6,92 +17,1% Kupfer-Future 2,60 2,60 0% 0 -2,0%

Mit dem starken Dollar und der wieder gestiegenen Risikofreude gab der Goldpreis nach. Die Feinunze verlor 1,8 Prozent auf 1.505 Dollar. In Asien holt das Edelmetall einen Teil der Abgaben wieder auf.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

ISRAEL

Präsident Reuven Rivlin hat den amtierenden Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt.

USA / IRAN

Der iranische Präsident Hassan Ruhani hat Verhandlungen mit den USA eine Absage erteilt, solange sie ihre Sanktionen nicht aufgehoben haben. Die USA erhöhen derweil mit neuen Sanktionen den Druck auf die iranische Öl-Industrie. Die Strafmaßnahmen richten sich gegen mehrere chinesische Unternehmen, die Öl aus dem Iran importieren, wie US-Außenminister Mike Pompeo am Mittwoch am Rande der UN-Generaldebatte in New York sagte.

USA / UKRAINE

US-Präsident Donald Trump hat seine Darstellung bekräftigt, "keinerlei Druck" auf den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ausgeübt zu haben. In der Affäre um von Trump geforderte Ermittlungen der ukrainischen Justiz hatte das Weiße Haus zuvor ein Gesprächsprotokoll eines Telefonats mit Selenskyj veröffentlicht. Trump forderte von Selenskyj demnach Ermittlungen des ukrainischen Generalstaatsanwalts gegen seinen möglichen Herausforderer bei der Präsidentschaftswahl 2020, Joe Biden, und dessen Sohn Hunter, der für ein ukrainisches Gasunternehmen gearbeitet hat.

GELDPOLITIK USA I

Die New York Fed will das Volumen ihrer Repo-Geschäfte erhöhen, um kurzfristige Barkredite an Finanzservicefirmen auszugeben. Das für Donnerstag eingeplante Volumen der Geschäfte soll auf 100 Milliarden von 75 Milliarden US-Dollar erhöht werden, kündigte die Federal Reserve Bank of New York am Mittwoch an.

GELDPOLITIK USA II

Nach den zwei Zinssenkungen der US-Notenbank sieht Charles Evans, Präsident der US-Notenbankfiliale von Chicago, dieses Jahr keinen weiteren Lockerungsschritt. Die Zinsen seien derzeitig auf einem guten Niveau, sagte Evans. Grundsätzlich stehe er weiteren Zinssenkungen offen gegenüber beziehungsweise sympathisiere damit.

GELDPOLITIK USA III

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Dallas, Robert Kaplan, erwartet trotz der sich abkühlenden Konjunktur eher keine Rezession innerhalb der nächsten zwölf Monate. Deshalb sei er zufrieden mit der aktuellen Höhe der US-Leitzinsen, sagte der Notenbanker.

BOEING

Elf Monate nach dem Absturz einer Passagiermaschine der indonesischen Fluggesellschaft Lion Air hat sich der US-Flugzeugbauer mit den Hinterbliebenen mehrerer Opfer auf eine Entschädigungszahlung geeinigt. Die Summe beläuft sich nach Angaben aus Verhandlungskreisen auf mindestens 1,2 Millionen Dollar pro Opfer.

FACEBOOK

Experten haben in einer Anhörung im Bundestag auf bestehende Rechtsunsicherheiten für digitale Währungen wie die von Facebook geplante Libra hingewiesen. "Regulatorische Antworten sollten international konsistent sein, und das Prinzip von 'Gleiches Geschäft, gleiche Risiken, gleiche Regeln' sollte rigoros angewandt werden", sagte das Direktoriumsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB), Benoit Coeure.

GOOGLE

will weiterhin nicht für Nachrichten und andere Medieninhalte zahlen, wenn das neue EU-Urheberrecht in Kraft tritt. Anstatt zu bezahlen, werde Google statt der Links zu den Artikeln nur Überschriften und Schlagzeilen in Suchergebnissen anzeigen, wie es das neue Urheberrechtsgesetz erlaubt - es sei denn, ein Verlag gebe Google die zusätzliche Erlaubnis, Vorschautexte und Miniaturbilder kostenlos anzuzeigen.

JUUL

Der E-Zigarettenhersteller zieht Konsequenzen aus hunderten Fällen von Lungenerkrankungen in den USA: Der Konzern tauscht seine Führung aus und stoppt jegliche Werbung für seine Produkte.

