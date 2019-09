Die Deutsche Post Aktie gehört nicht gerade zu den Überfliegern auf dem Parkett, doch die Gesamtentwicklung in diesem Jahr kann sich bislang sehen lassen. Die Kurse haben seit Januar rund 20 Prozent an Wert zugelegt und auf mittelfristiger Ebene befindet sich das Wertpapier in einem klaren Aufwärtstrend. Auch auf längerfristiger Ebene sind positive Tendenzen erkennbar.

Den vollständigen Artikel lesen ...