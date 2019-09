Deutschland - digitales Eldorado oder Niemandsland? Diese Tweets lassen leider nichts Gutes erhoffen. Sie zeigen, wie es um unser digitales Leben steht. Deutschland ist vielerorts noch digitales Niemandsland. Zwar gibt es Disziplinen, in denen die Bundesrepublik zweifellos anerkannt ist - etwa in der wissenschaftlichen Forschung rund um künstliche Intelligenzen -, jedoch ist unser Land in anderen Belangen eindeutig ein Entwicklungsland. Interessierte erkennen das beispielsweise am Stand der digitalen Infrastruktur. Hier fährt die Bundesrepublik ...

