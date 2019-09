Nicht eine einzelne Qualifikation entscheidet über beruflichen Erfolg, sondern die Fähigkeit, neues Wissen aufzunehmen und anzuwenden. Mit diesen Erkenntnissen aus der Lernforschung gelingt es.

Studierende von heute bräuchten die zehnfache Regelstudienzeit, wollten sie all den Empfehlungen folgen, die Manager und Unternehmer, Lehrer und Eltern, Forscher und Politiker regelmäßig für sie parat haben. Sie sollten: Gut rechnen können und statistische Analysen großer Datenmengen beherrschen. Kreativ sein und ständig neue disruptive Ideen haben. Emotional intelligent sein und gut im Team arbeiten. Und natürlich drei bis vier Programmiersprachen beherrschen und Künstliche Intelligenz erschaffen können. Und das sind nur die Vorschläge der vergangenen Monate.

Doch wie alle Prognosen treffen auch die Vorhersagen zu karrierefördernden Qualifikationen nur selten ins Schwarze. Ob sie stimmen, erfährt man erst im Nachhinein. Denn niemand weiß, welche Fähigkeiten in fünf, zehn oder zwanzig Jahren am Arbeitsmarkt wirklich gefragt sein werden. Was man dagegen ziemlich genau sagen kann: Ein guter Teil des Wissens, das heute angesammelt wird, ist dann schon wieder veraltet. Gefragt ist deshalb vor allem eines: Lernen. Wie das richtig geht, haben Wissenschaftler und Lernforscher mittlerweile gut ergründet. Das sind ihre wichtigsten Erkenntnisse:

Mythos Lerntypen

Bevor es wirklich daran geht, das Lernen zu lernen, hilft es, mit einer Legende aufzuräumen: Den so genannten Lerntypen. Man kennt das von Kommilitonen, die nicht zu Vorlesungen gehen. Sie sagen: "Ich bin eher der visuelle Typ, ich muss etwas lesen, damit ich es behalte." Der Mythos, es gebe eine präferierte Art, wie jemand Wissen besonders gut aufnimmt, hält sich hartnäckig. Doch es gibt dafür keinerlei wissenschaftliche Belege.

Die Idee ist verlockend, denn sie suggeriert einen einfachen Wirkmechanismus: Der visuelle Typ lernt mit Bildern und durchs Lesen, der auditorische durchs Zuhören und der kinästhetische durch einen aktiven, körperlichen Umgang mit dem Lernstoff.

Allerdings haben erst kürzlich wieder zwei Studien gezeigt, dass das Prinzip in der Realität nicht funktioniert. So stellte die Lernforscherin Marietta Papadatou-Pastou fest, dass Lehrer und Schüler nicht miteinander übereinstimmen, wenn sie Schülern einem Lernstil zuordnen sollen. Allein die Diagnose des vermeintlichen Lerntyps ist also oft fehlerhaft. Und selbst wenn diese einmal steht, ist das ziemlich nutzlos, wie eine Studie der Mediziner Polly Husmann und Valerie Dean O'Loughlin ergab: Mehr als 400 Anatomiestudenten, die nach ihrem als bevorzugt geglaubten Stil lernten, hatten in ihrer abschließenden Prüfung keine besseren Ergebnisse.

Wichtiger ist es, für die jeweiligen Inhalte das passende Vorgehen zu wählen. Und die Formen möglichst dem Stoff anzupassen. Für Anatomiestudenten etwa, auch das zeigte die Studie, war es besonders lernfördernd, sich mittels eines virtuellen Mikroskops dem Aufbau des Körpers zu nähern.

Die Lehrerrolle hilft

Verständnislücken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...