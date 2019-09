EQT organisierte seinen Börsengang viel geschickter. Der Finanzinvestor aus Schweden ging vorgestern an den Markt und wird mit 6 Mrd Euro bewertet. Diese Beteiligungsgesellschaft ist einer der erfolgreichsten Investoren mit Schwergewicht Europa und beteiligt nun freie Aktionäre an seinem aktuellen Portfolio von rund 40 Mrd. Euro. Die Bewertung ist also rechnerisch etwas schwierig, aber relativ überschaubar. EQT ist als Manager tätig und an dem Beteiligungsportfolio sind unterschiedliche Nebeninvestoren beteiligt. Das ergibt ein ausgewogenes Verhältnis von Eigenverantwortung und Treuhandtätigkeit mit solider rechenbarer Performance. Notiz vorerst nur in Stockholm. Größter Aktionär ist die bekannte Familie Wallenberg.



