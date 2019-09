Wir investieren in großartige Unternehmer, so das oft gehörte Mantra erfolgreicher Wagniskapitalgeber. Auch wenn wir in der öffentlichen Berichterstattung nur die erfolgreichsten dieser Unternehmer sehen, sind zwei Dinge dabei faszinierend. Erstens natürlich die Erfolge, die diese Unternehmer vorweisen. Zweitens aber auch, wie sie es über all die Jahre, Finanzierungsrunden und Börsengänge hinweg geschafft haben, große Teile, wenn nicht gar die Mehrheit der Stimmrechte an ihren Unternehmen zu behalten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...