Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Delivery Hero +0,1% auf 41,52, davor 8 Tage im Minus (-8,05% Verlust von 45,11 auf 41,48), K+S +1,26% auf 12,42, davor 7 Tage im Minus (-20,07% Verlust von 15,35 auf 12,27), GlaxoSmithKline -1,18% auf 1680, davor 6 Tage im Plus (4,47% Zuwachs von 1627,2 auf 1700), Procter & Gamble -0,48% auf 123,02, davor 6 Tage im Plus (3,22% Zuwachs von 119,75 auf 123,61), Sanofi -0,26% auf 84,87, davor 6 Tage im Plus (7,59% Zuwachs von 79,09 auf 85,09), Novo Nordisk -0,32% auf 359,25, davor 6 Tage im Plus (7,9% Zuwachs von 334 auf 360,4), EVN -1,24% auf 15,98, davor 6 Tage im Plus (6,73% Zuwachs von 15,16 auf 16,18), Baidu +5,32% auf 102,8, davor 6 Tage im Minus (-12,05% Verlust von 110,98 auf 97,61), Netflix +3,99% auf 264,75, davor 5 Tage im Minus (-14,74% ...

