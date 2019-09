Anleger bleiben am Donnerstagmorgen vorsichtig und warten auf Wirtschaftsdaten aus den USA. Der Dax bewegt sich auf dem Niveau des Vortages.

Nach drei Verlusttagen in Serie bewegt sich der Dax am Donnerstag auf dem Niveau des Vortages. Zuletzt notierte der deutsche Leitindex minimal fester bei 12.237 Punkten, nachdem er am Mittwoch 0,6 Prozent tiefer bei 12.234 Zählern aus dem Handel gegangen war.

In den vergangenen drei Handelstagen verlor der Dax mehr als 200 Punkte beziehungsweise knapp zwei Prozent. Am Mittwoch riss das Frankfurter Börsenbarometer dabei zum zweiten Mal in dieser Woche eine Kurslücke: der höchste Tageskurs (12.261 Punkte) lag unter dem niedrigsten Kurs vom Dienstag (12.307). In der Charttechnik gilt das als Indiz für eine weitere Bewegung in Richtung Auswärtstrend.

Anleger fürchten vor allem eine bevorstehende Rezession. Wegen der schwächelnden Industrie gehen die meisten Experten davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt im zu Ende gehenden dritten Quartal erneut geschrumpft ist und Deutschland damit erstmals seit dem Jahreswechsel 2012/13 in eine Rezession rutscht.

Allerdings ist trotz der sich abzeichnenden Rezession die Kauflaune der Verbraucher gestiegen: Für Oktober prognostiziert das Marktforschungsinstitut GfK einen Anstieg seines Konsumklima-Barometers um 0,2 auf 9,9 Punkte und damit das erste Plus seit Februar. Von Reuters befragte Ökonomen hatten eine Stagnation erwartet.

Somit bleiben die Voraussetzungen bestehen, dass die Binnennachfrage trotz der schwächelnden Weltkonjunktur eine wesentliche ...

