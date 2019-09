Der glücklose Guido Kerkhoff muss bei ThyssenKrupp die Kommandobrücke verlassen. Aufsichtsratschefin Martina Merz will jetzt für bis zu zwölf Monate übergangsweise einspringen, bis ein neuer Vorstandschef gefunden ist. Die ehemalige Bosch-Managerin war erst im Februar als Aufsichtsratschefin angetreten. Ex-Chef Kerkhoff fällt dagegen weich, da sein Arbeitsvertrag noch bis 2023 gelaufen wäre. Im Juli 2018 hatte er Heinrich Hiesinger als Vorstandschef abgelöst. Strategische Differenzen mit Merz sollen der Grund für seinen Rücktritt gewesen sein. Die zweite starke Frau bei dem in schwerer Schieflage befindlichen Konzern ist Ursula Gather, die Vorsitzende der Krupp Stiftung (hält 21 % an ThyssenKrupp). Der Abstieg von ThyssenKrupp aus dem Dax und der massive Gewinneinbruch gefährden die gemeinnützige Stiftung in ihren Grundfesten, da sie auf die Dividendenzahlungen des Konzerns angewiesen ist. Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenjournalist, ist seit 60 Jahren ein intimer Kenner der deutschen Stahlindustrie. In der aktuellen Ausgabe der Actien-Börse analysiert der Altmeister die Situation bei ThyssenKrupp und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.



