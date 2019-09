Der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Kuroda, hielt auf dem jährlichen Treffen der Wertpapierfirmen in Tokio eine geplante Rede. Wichtige Zitate: Die japanische Inlandsnachfrage ist nach wie vor robust. Die japanische Wirtschaft wächst tendenziell moderat. Es ist zu erwarten, dass die Inflation allmählich in Richtung des Ziels steigt. Die Abwärtsrisiken ...

