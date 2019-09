Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag im frühen Handel etwas fester. Händler sprechen von einer volatilen Stimmung am Markt. Zwar hätten die zuversichtlicheren Aussagen von US-Präsident Donald Trump in Bezug auf den Handelsstreit mit China am Mittwoch zunächst die Stimmung der Investoren gehoben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...