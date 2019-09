Das günstige und schnelle Mittagessen für Geschäftsleute gibt es in nahezu jeder Stadt mit Büroviertel. Die Preise unterscheiden sich in den 15 größten deutschen Städten jedoch erheblich.

Kantine, Mikrowelle oder Butterbrot? Büroangestellte haben zur Mittagszeit schon lange mehr Möglichkeiten, in den vergangenen Jahren haben sich Lieferdienste per App hinzugesellt, andere Dienstleister bieten Software, mit der der Restaurantbesuch nachträglich vom Arbeitgeber wie ein Kantinengang subventioniert werden kann.

Und in größeren Städten bieten Restaurants in den Geschäftsvierteln günstige und schnelle Mittagessen an. Der Lieferdienst Smunch hat nun in einer Studie ausgerechnet, in welchen deutschen Städten - untersucht wurden die 15 größten - Business Lunch am günstigsten beziehungsweise am teuersten ist. Die Studie lag der WirtschaftsWoche vorab vor.

Am günstigsten schneidet die sächsische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...