EYEMAXX Real Estate AG: Eyemaxx erzielt wirtschaftliche Einigung über Verkauf der Immobilien und von Grundstücken in Serbien DGAP-Ad-hoc: EYEMAXX Real Estate AG / Schlagwort(e): Absichtserklärung EYEMAXX Real Estate AG: Eyemaxx erzielt wirtschaftliche Einigung über Verkauf der Immobilien und von Grundstücken in Serbien 26.09.2019 / 10:01 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Eyemaxx erzielt wirtschaftliche Einigung über Verkauf der Immobilien und von Grundstücken in Serbien - Verbindliche Absichtserklärung mit strategischem Investor unterzeichnet - Erster Netto-Liquiditätszufluss in Höhe von mehr als 10 Millionen Euro bereits für 4. Quartal 2019 erwartet Aschaffenburg, den 26. September 2019 - Die Eyemaxx Real Estate AG (General Standard; ISIN: DE000A0V9L94; "Eyemaxx") erzielt wirtschaftliche Einigung über den Verkauf ihres aus zwei großteils vermieteten Hallen bestehenden Logistikzentrums sowie von wesentlichen Teilen ihrer Grundstücke in Serbien. Mit einem strategischen Investor wurde heute eine entsprechende Absichtserklärung (LOI) unterzeichnet, in der Einigung über alle wesentlichen Transaktionsparameter erzielt wurde. Beabsichtigt ist, dass Eyemaxx über eine Kombination von Share- und Asset Deal einerseits die beiden großen Logistikhallen und andererseits umfangreiche Grundstücke, jeweils in Stara Pazova am Stadtrand von Belgrad gelegen, für einen signifikant zweistelligen Millionen-Euro-Betrag an den Investor veräußert. Deal-gegenständlich sind zwei Logistikhallen mit einer vermietbaren Fläche von rd. 46.000 Quadratmetern mit zum Teil internationalen namhaften Ankermietern sowie Grundstücksflächen im Ausmaß von insgesamt ca. 140.000 Quadratmetern. Eyemaxx wird mit diesem Verkauf einen Netto-Mittelzufluss von insgesamt über 15 Millionen Euro bekommen. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Dr. Michael Müller, CEO von Eyemaxx: 'Wir sind ausgesprochen zuversichtlich, die Transaktion in der geplanten Form umzusetzen. Mit der Realisierung der in den vergangenen Jahren von uns vorgenommenen Wertsteigerungen bringen wir unser Engagement in Serbien zu einem sehr erfolgreichen Abschluss und dokumentieren noch einmal, dass wir auch in Serbien den richtigen Riecher für attraktive Projektentwicklungen gehabt haben. Wir freuen uns über den hohen Return on Investment und werden den Mittelzufluss für die weitere Stärkung von Eyemaxx und neue Projekte nutzen.' Kontakt Investor Relations / Finanzpresse Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns edicto GmbH eyemaxx@edicto.de Telefon: +49 69 905505-52 Über die Eyemaxx Real Estate AG Die Eyeymaxx Real Estate AG ist ein Immobilienunternehmen mit langjährigem, erfolgreichem Track Record mit dem Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. In der jüngsten Firmengeschichte sind Hotels und Serviced Apartments sowie Stadtquartiersentwicklungen in Deutschland ebenfalls Teil der Unternehmensstrategie. Die Geschäftstätigkeit von Eyemaxx basiert auf zwei Säulen. Dazu gehören zum einen renditestarke Projekte und zum anderen ein fortschreitender Aufbau eines Bestands an vermieteten Gewerbeimmobilien, der laufende Mieterträge und damit stetige Zahlungsströme generiert. Eyemaxx baut dabei auf die Expertise eines erfahrenen Managements gemeinsam mit einem starken Team von Immobilienprofis und auf ein etabliertes und breites Netzwerk, das zusätzlichen Zugang zu attraktiven Immobilien und Projekten eröffnet. So konnte die Projektpipeline auf aktuell rund 855 Mio. Euro ausgebaut werden. Die Aktien der Eyemaxx Real Estate AG notieren im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und im direct market plus der Wiener Börse. Das Unternehmen hat außerdem mehrere Anleihen begeben, die ebenfalls börsengelistet sind. Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.com 26.09.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 880493 26.09.2019 CET/CEST ISIN DE000A0V9L94 DE000A1TM2T3 DE000A12T374 DE000A2AAKQ9 AXC0110 2019-09-26/10:02