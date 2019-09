Enttäuschende Quartalszahlen und ein ebensolcher Ausblick des US-Klebstoffherstellers H.B. Fuller haben am Donnerstag auf die Papiere von Henkel -1,57% abgefärbt. Am Vormittag rutschte die Henkel-Vorzugsaktie um gut zwei Prozent auf 90,00 Euro ab und stand damit am DAX-Ende. Mit dem Rutscht unter die 50-Tage-Linie hat der Kurs auch ein kleines technisches Verkaufssignal gegeben (siehe unten).Ein Händler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...