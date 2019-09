Die im direct market plus notierte Eyemaxx Real Estate AG erzielt wirtschaftliche Einigung über den Verkauf ihres aus zwei großteils vermieteten Hallen bestehenden Logistikzentrums sowie von wesentlichen Teilen ihrer Grundstücke in Serbien. Mit einem strategischen Investor sei eine entsprechende Absichtserklärung (LOI) unterzeichnet worden, in der Einigung über alle wesentlichen Transaktionsparameter erzielt worden sei. Beabsichtigt ist, dass Eyemaxx über eine Kombination von Share- und Asset Deal einerseits die beiden großen Logistikhallen und andererseits umfangreiche Grundstücke, jeweils in Stara Pazova am Stadtrand von Belgrad gelegen, für einen signifikant zweistelligen Millionen-Euro-Betrag an den Investor veräußert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...