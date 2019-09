ÖsterreichKlagenfurt (ots) - Mit dem neuesten Produkt aus dem Alturos Ecosystem gelingt es den Tourismusregionen kinderleicht personalisierte Inhalte an deren Gäste zu senden. EMMA kommuniziert und informiert den Urlauber entlang der Customer Journey, spricht zahlreiche Sprachen und kommuniziert problemlos mit Drittsystemen.



Seit einem Jahr ist EMMA bereits im Einsatz und führende Regionen haben sich damit über 300.000 CRM Profile ihrer Gäste erschlossen.



EMMA ist mehr als nur automatisierte Kommunikation



Den Urlaubsgast zur richtigen Zeit und am richtigen Ort mit relevanten Inhalten zu erreichen, ist die zentrale Kernkompetenz der Entwicklung aus dem Hause Alturos Destinations. Eine Segmentierung nach Zielgruppen erlaubt es EMMA auf persönlicher Ebene mit dem Gast zu kommunizieren. EMMA ist mehrsprachig, somit kann der Urlauber stets in seiner Muttersprache angesprochen werden. Streng unter Einhaltung der DSGVO lernt EMMA die Vorlieben der Gäste kennen und beobachtet das User-Verhalten.



Die Destination erreicht damit die gewünschte Zielgruppe, bietet dem Urlauber durch relevanten Content einen Mehrwert während des Aufenthalts oder während des Buchungsprozesses und erzielt eine höhere Öffnungsrate der E-Mail Kampagnen. Personalisierte Kommunikation erlaubt es, Öffnungsraten bis über 50% und Konvertierungen jenseits von 30% zu erreichen. Allein im Dezember 2018 wurden mit der Hilfe von EMMA bis zu 4.8 Millionen individueller E-Mails verschickt.



Bewährte Anwendungsfälle von EMMA



EMMA bietet eine Vielzahl von Standardkampagnen wie Prestay Mails oder auch Livemarketing Mails bei Zutritt ins Skigebiet. EMMA kann zusätzlich zu E-Mail Kampagnen über eine Vielzahl von anderen Kanälen, zum Beispiel Push Notifications oder WhatsApp kommunizieren.



Unsere Gesellschaft richtet sich immer mehr auf ihre persönlichen Bedürfnisse aus und erwartet sich vom Gastgeber eine entsprechende individuelle Ansprache (Web, Mail, App, Angebote, ...). Für das Marketing und der Gästebetreuung im alpinen Qualitätstourismus, nimmt eine automatisierte und individualisierte digitale Gästeansprache eine wichtige Rolle ein und stößt ein Umdenken in den Destinations Marketing Teams zum Wohle der Gästezufriedenheit an.



EMMA ist ein weiterer Kanal, mit dem Skigebiete durch aktuelle Wetter- und Lawineninformationen für mehr Sicherheit des Gastes sorgen können. Damit ist das Kommunikationspotential von EMMA aber bei Weitem nicht ausgeschöpft. Durch relevante Informationen können positive Skierlebnisse generiert werden - indem der Gast schon bei Eintritt ins Skigebiet über Pisitenstati und Restaurantöffnungszeiten informiert wird. Kunden wie das Zillertal in Österreich, Chamonix in Frankreich oder die Matterhorn-Gotthard Bahn in der Schweiz, vertrauen seit der Entwicklung auf das Kommunikationstalent.



Intelligente Schnittstellen erlauben Kommunikation mit Drittsystemen



EMMA kommuniziert nicht nur mit den Gästen der Destination, sondern auch mit Drittsystemen, die zum Beispiel wichtige Daten zum Wetter und den Status des Skigebiets liefern. Eine Schnittstelle zu allen Produkten aus dem Alturos Ecosystem erweitert zusätzlich die Kommunikationsmöglichkeiten und lässt keine Wünsche offen. Eine Schnittstelle zu Peaksolution informiert EMMA über gekaufte Produkte oder Warenkorbabbrüche und lässt gewinnbringende Kampagnen darauf aufbauen. Die Verknüpfung zu Skiline erlaubt es, gemachte Skimovies, Speedchecks oder Photopoint Fotos direkt nach Auslösung dem User aufs Smartphone zu schicken. Somit kann das Erlebnis digital verewigt und mit Freunden und Familie auf Social Media geteilt werden.



Factbox Alturos Destinations



Alturos Destinations ist ein internationaler Key Player, welcher mit seinen Lösungen für eine perfekte Planung und Umsetzung von Digitalisierungsstrategien im Tourismus sorgt.



Mit Skiline, der grössten Wintersport-Community der Welt, ist Alturos Destinations Marktführer im Bereich des digitalen Entertainments im Wintersport. Mit Skiline lassen sich emotionale Erlebnisse inszenieren, wobei sich die Gäste aufgrund der spektakulären Bilder noch lange an ihren Aufenthalt erinnern. Mit EMMA bietet Alturos Destinations eine voll integrierte Plattform zur individuellen digitalen Gästekommunikation an. Mit persönlichem und digitalem Content eröffnen sich viele neue Möglichkeiten im Marketing.



Alturos Destinations hat sich mit Peaksolution dem digitalen Vertrieb von Dienstleistungen über einen One-Stop-Shop im Internet verschrieben und nimmt damit die Führungsrolle im Bereich des touristischen E-Commerce alpiner Regionen ein.



Kontakt:



Christian Mairitsch

Alturos Destinations

christian.mairitsch@alturos.com

+43 463 249445

https://www.alturos.com



Original-Content von: Alturos Destinations, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/nr/100069104