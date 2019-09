Adrenomed schließt die Rekrutierung von 300 Patienten in der AdrenOSS-2 Studie mit Adrecizumab in septischem Schock ab DGAP-News: Adrenomed AG / Schlagwort(e): Studie Adrenomed schließt die Rekrutierung von 300 Patienten in der AdrenOSS-2 Studie mit Adrecizumab in septischem Schock ab 26.09.2019 / 10:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Adrenomed schließt die Rekrutierung von 300 Patienten in der AdrenOSS-2 Studie mit Adrecizumab in septischem Schock ab - Proof-of-Concept Phase II Studie AdrenOSS-2 untersucht den "First-in-class" Antikörper Adrecizumab zur Wiederherstellung und Erhaltung der vaskulären Integrität - AdrenOSS-2 Studiendesign und Wirkmechanismus von Adrecizumab werden auf dem jährlichen Kongress der European Society of Intensive Care Medicine (ESICM), LIVES, vorgestellt - Topline-Ergebnisse der Studie werden in Q1 2020 erwartet Hennigsdorf (Deutschland), 26. September 2019 - Die Adrenomed AG, ein Unternehmen fokussiert auf die Integrität und Barrierefunktion der Blutgefäße (vascular integrity), gab heute bekannt, dass sie die Patientenrekrutierung ihrer Proof-of-Concept Phase II Studie, AdrenOSS-2, zur klinischen Prüfung von Adrecizumab bei frühem septischen Schock erfolgreich abgeschlossen hat. Der "First-in-class" Antikörper Adrecizumab zielt spezifisch auf das gefäßschützende Peptid Adrenomedullin, um bei lebensbedrohlichen Erkrankungen, die mit erhöhter Gefäßdurchlässigkeit, Gewebestauung und Schock verbunden sind, die vaskuläre Integrität wiederherzustellen und zu erhalten. Dreihundert Patienten mit frühem septischen Schock und erhöhten Werten von Adrenomedullin (bio-ADM(R)) im Blut wurden in die doppelt verblindete, Placebo-kontrollierte AdrenOSS-2 Studie ( NCT03085758) eingeschlossen. Die primären Endpunkte der Studie sind Sicherheit und Verträglichkeit von Adrecizumab über einen Zeitraum von 90 Tagen. Zentrale sekundäre Endpunkte sind der Sepsis Support Index (SSI), der als Tage mit Organunterstützung oder Tod innerhalb von 14 Tagen definiert ist und die Mortalität am Tag 28. Topline-Ergebnisse der Studie werden im ersten Quartal 2020 erwartet. "Adrenomed freut sich bekannt geben zu können, dass die Patientenrekrutierung der Proof-of-Concept Phase II Studie abgeschlossen ist. Damit sind wir einen weiteren wichtigen Schritt in der Entwicklung unseres Produktkandidaten vorangekommen. Sepsis ist noch immer die vorherrschende lebensbedrohliche Erkrankung in der Intensivmedizin", kommentierte Jens Schneider-Mergener, CEO der Adrenomed AG. Andreas Bergmann, Chief Scientific Officer der Adrenomed AG fügte hinzu: "Mit Adrecizumab verfolgen wir eine neue Strategie, um Sepsis und septischen Schock zu bekämpfen. Mit unserem Therapieansatz zur Wiederherstellung und dem Erhalt der vaskulären Integrität wollen wir Ärzten eine verbesserte Behandlungsmöglichkeit für Patienten mit dieser schwerwiegenden Erkrankung geben." "Bislang hat sich die Erforschung der Entstehung von Sepsis auf die Rolle der Immunantwort konzentriert. Erst während der letzten zehn Jahre haben wir begonnen radikal umzudenken. Der Verlust der vaskulären Integrität wird inzwischen als ein zentraler Faktor in der Entstehung von Sepsis erkannt," erklärte Prof. Dr. Peter Pickkers, Radboud Universität, Abteilung für Intensivmedizin, Nimwegen, Niederlande. "Adrecizumab zielt auf das vasoprotektive Peptid Adrenomedullin, einen essenziellen Regulator der vaskulären Integrität, um die Barrierefunktion der Blutgefäßwände wiederherzustellen und zu erhalten." Prof. Dr. Pickkers wird das Studiendesign von AdrenOSS-2 und den Wirkmechanismus von Adrecizumab in seinem Vortrag "Adrenomedullin in sepsis, effect of the non-inhibitory antibody Adrecizumab" (Adrenomedullin in Sepsis, Wirkung des nicht-inhibitorischen Antikörpers Adrecizumab) in der Sitzung "Innovation in sepsis treatment" des 32. European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) jährlichen Kongresse LIVES in Berlin am 1 Oktober um 16:20 MESZ, vorstellen. Über Adrenomed Die Adrenomed AG ist ein privat-finanziertes, biopharmazeutisches Unternehmen aus Deutschland mit klinischen Entwicklungsprojekten. Adrenomed verfolgt einen neuen Therapieansatz, um die Integrität und Barrierefunktion der Blutgefäße zu sichern. Diese können bei schweren - bislang unzureichend behandelbaren Erkrankungen - wie Sepsis und akuter Herzinsuffizienz durchlässiger werden, so dass es zu lebensbedrohlichen Ödemen und Schock kommen kann. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und wird von einem Management-Team mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Indikation Sepsis und profundem Wissen in Diagnostik und Wirkstoffentwicklung geführt. Wichtigster Produktkandidat des Unternehmens ist der monoklonale Antikörper Adrecizumab, der sich bereits in der klinischen Entwicklung befindet. Adrecizumab, der erste Vertreter einer neuen Therapieklasse, zielt auf das vasoprotektive Peptid Adrenomedullin ab, einen wesentlichen Regulator der Gefäßintegrität. Er wird derzeit in einer Biomarker-gesteuerten, doppelblinden, Placebo-kontrollierten, randomisierten, multizentrischen Proof-of-Concept Phase II-Studie mit 300 Patienten in der Indikation septischer Schock klinisch evaluiert. Ausgezeichnete Sicherheit und Verträglichkeit wurden in zwei Phase I-Studien gezeigt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.adrenomed.com oder unser LinkedIn-Profil Adrenomed AG. Kontakt Adrenomed AG Frauke Hein, Medienanfragen MC Services AG Eva Ph.D. (Chief Business Officer) Bauer/Julia von Hummel Tel: +49 Tel.: +49 (0)3302 2077814 (0)89 21022880 [1]fhein@adrenomed.com 1. [1]adrenomed@mc-services.eu 1. mailto:fhein@adrenomed.com mailto:adrenomed@mc-services.eu 26.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 880555 26.09.2019 AXC0122 2019-09-26/10:30