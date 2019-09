Der von Union und SPD angestrebte Kompromiss bei der Grundrente sieht nach Angaben aus der CDU jährliche Kosten ab 2021 in Höhe von 2,8 Milliarden Euro vor. Es sei vorgesehen, dass die jährlichen Belastungen bis 2025 auf 4,8 Milliarden Euro steigen, sagte der Thüringer CDU-Landesvorsitzende Mike Mohring der "Wirtschaftswoche". An diesem Freitag tagt erstmals die von den Koalitionsspitzen vereinbarte Arbeitsgruppe, an der Mohring teilnimmt. Für Bezieher einer Grundrente werde es nur eine vereinfachte Bedürftigkeitsprüfung geben, bestätigte der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Thüringen Ende Oktober.

Ziel sei eine Bedürftigkeitsprüfung von Amts wegen, also ohne, dass es eines Antrags bedürfte. "Maßgeblich ist dabei das Einkommen im Alter", sagte Mohring, der an der Sitzung der Arbeitsgruppe teilnehmen wird. Vermögen müsse nicht extra ausgewiesen werden, distanzierte sich Mohring von Unions-Forderungen. "Wer im Alter beispielsweise ein selbst genutztes Haus bewohnt, soll nicht seinen Anspruch auf die Grundrente verlieren."

Der Thüringer CDU-Fraktionschef fordert die Grundrente wegen der relativ niedrigen Löhne und der lange Zeit höheren Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland. Dort gebe es etwa 767 000 Menschen, die mehr als 35 Jahre gearbeitet und in die Sozialkassen eingezahlt hätten. Ein größerer, noch steigender Anteil könnte wegen geringer Einkommen eine Grundrente bekommen. Die Union hatte nur rund 150 000 Empfänger kalkuliert, würden Einkommen und Vermögen herangezogen.

Heil hatte ein Konzept vorgelegt, nach dem rund drei Millionen Menschen mit kleiner Rente von dem Rentenaufschlag profitieren sollen. Zur Hälfte soll dies laut dem Heil-Konzept aus Steuermitteln und zur Hälfte aus Beiträgen der Arbeitslosen- und Krankenversicherung finanziert werden. Dem möglichen Kompromiss zufolge könnte die Zahl der Grundrentenberechtigten womöglich auf zwei Millionen Menschen sinken./ro/DP/zb

AXC0124 2019-09-26/10:33