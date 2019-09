Hannover (ots) - Ist ein Unternehmen nur durch seinen wirtschaftlichen Erfolg wertvoll? Im Auftrag von Focus Money ging Deutschlandtest in Kooperation mit dem HWWI (Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut) in einer Studie dieser Frage nach. Dabei wurde vor allem der Nachhaltigkeitsaspekt untersucht. In der Rubrik Versicherungen ist der Elektronik- und Fahrradversicherer Wertgarantie unter den Top 5 mit 84 von 100 Punkten gelandet - als Basis diente unter anderem die Datenbank des Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK).



Wertgarantie gehört laut der Focus Money Studie in der Rubrik Versicherungen zu "Deutschlands wertvollsten Unternehmen" und wurde nun mit einem entsprechenden Siegel ausgezeichnet. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass ein wertvolles Unternehmen in Deutschland insbesondere auch dann wertvoll ist, wenn es "ökologisch, ökonomisch und sozial wertvoll" agiert. Setzen Unternehmen weiterhin auf den rein monetären und rein wirtschaftlichen Aspekt, handeln sie nicht mehr zeitgemäß, denn das Thema Nachhaltigkeit gewinnt für Unternehmen und Kunden zunehmend an Bedeutung "Nachhaltigkeit ist auch für Wertgarantie eine Herausforderung, die wir als Chance sehen und nutzen. 'Fridays for Future-Demonstrationen' und Forderungen der Vereinten Nationen nach 'Nachhaltigen Konsum- und Produktionsweisen' nehmen auch unser Unternehmen in die Verantwortung", berichtet Wertgarantie-Vorstand Konrad Lehmann und ergänzt: "Das Prinzip 'Reparieren statt Wegwerfen' in unserer technischen Versicherung ist Kern-Bestandteil unserer Geschäftsstrategie. Es verlängert die Nutzungsdauer von technischen Geräten und trägt somit zur Schonung von Ressourcen bei."



Schritt für Schritt integriert Wertgarantie das Thema Nachhaltigkeit in alle Bereiche des Unternehmens und baut bereits vorhandene Initiativen aus. Hierzu zählt das umweltschonende Verhalten im Geschäftsbetrieb, energieeffizientes Sanieren, die lebensphasenorientierte Personalpolitik sowie das gesellschaftliche Engagement ebenso wie die Förderung von sozialen Projekten in der Region Hannover und weltweit.



Wertgarantie wurde vor allem aufgrund der DNK-Berichte ausgezeichnet, die das Unternehmen seit zwei Jahren online zur Verfügung stellt. "Alle Unternehmensbereiche tragen dazu bei, dass wir ökologisch, ökonomisch und sozial verantwortungsbewusst handeln", erklärt Konrad Lehmann. "Auf diese Auszeichnung können also alle Mitarbeitenden mächtig stolz sein, denn sie würdigt die hervorragende Entwicklung des Themas Nachhaltigkeit in allen unseren Unternehmensbereichen."



Für die Focus Money Studie arbeitete Deutschlandtest mit dem HWWI und dem IMWF (Institut für Management- und Wirtschaftsforschung) zusammen. Untersucht wurden insgesamt 511 Unternehmen, die in die Kategorie der 5.000 größten deutschen Unternehmen fallen und in der Datenbank des DNK auftauchen.



Über die Wertgarantie Group:



Die Wertgarantie Group ist ein in über 55 Jahren gewachsener Konzern für Versicherungen. Mit Agila, Wertgarantie, der Société Française de Garantie sowie Garante kommen Spezialversicherer und Garantiedienstleister unter einem Dach zusammen. Kunden aus sieben Ländern Europas nutzen die Produkte der Versicherungsgruppe mit Hauptsitz in Hannover und einem Bestand von derzeit über 6 Millionen Kunden. In der Unternehmensgruppe werden seit 1963 neben Haushalts- und Konsumelektronik auch Fahrräder, Haustiere, Smart Home-Anlagen und Hausleitungen versichert. www.wertgarantie-group.com



Pressekontakt:



Ulrike Braungardt | Abteilungsleiterin Unternehmenskommunikation |

Tel: 0049 511 71280-128 | E-Mail: u.braungardt@wertgarantie.com

Robert Höwelkröger | Manager Public Relations | Tel: 0049 511

71280-677 | E-Mail: r.hoewelkroeger@wertgarantie.com



Original-Content von: Wertgarantie, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/59267