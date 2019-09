FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) bekommt ein neues Layout. Der Vorsitzende der FAZ-Geschäftsführung, Thomas Lindner, kündigte am Donnerstag auf einem Kongress der Zeitung in Frankfurt ein moderneres und luftigeres Layout ab November an. Bereits jetzt gibt es einen neuen Markenauftritt mit dem Claim "Freiheit beginnt im Kopf". Dieser solle den Gründungsanspruch der Zeitung und die Leistung der Redakteure widerspiegeln, betonte Lindner. Die überregionale Tageszeitung wird im November 70 Jahre alt./rin/DP/zb

