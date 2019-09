Zürich (ots) - Als erste Krankenversicherung der Schweiz bietet Sanitas ihren Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, ihre Prämien- und Leistungsabrechnungen mit Twint oder Kreditkarte zu bezahlen. Die Funktion ist ab sofort im Sanitas Kundenportal oder in der Sanitas Portal App verfügbar.



Niemand möchte viel Zeit damit vergeuden, seine Rechnungen zu bezahlen. Sanitas sieht das genauso. Deshalb bringen wir als innovative und digitale Krankenversicherung eine absolute Neuheit auf den Schweizer Markt: das Bezahlen mit Twint oder Kreditkarte. Die beiden Bezahlfunktionen sind vielen vom Shopping im Internet schon bestens bekannt und sehr bequem. Diesen Komfort möchten wir unseren Kundinnen und Kunden nicht vorenthalten.



Einfache digitale Lösung



Zusammen mit unserem Partner Six Payment Services AG, seit Ende 2018 Teil von Worldline, haben wir nach einer Möglichkeit gesucht, unseren Kundinnen und Kunden das Bezahlen der Prämien- und Leistungsabrechnung so unkompliziert wie möglich zu machen. Unsere digitale Lösung ist bestechend einfach:



- Offene Rechnung im Sanitas Kundenportal oder in der Sanitas

Portal App aufrufen

- Button «Jetzt bezahlen» wählen

- Zahloption Twint oder Kreditkarte wählen

- Bezahlen Was braucht es dafür?



Damit unsere Kundinnen und Kunden die neue Option nutzen können, müssen sie sich einmalig für das Sanitas Kundenportal oder die Sanitas Portal App registrieren. Anschliessend bekommen sie ihre Rechnungen automatisch elektronisch - direkt ins Kundenportal und in die Portal App. Von dort aus können sie diese ganz schnell und sicher per Twint oder Kreditkarte bezahlen.



Sanitas CEO Dr. Andreas Schönenberger ist stolz auf den neuen digitalen Service: «Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Kundinnen und Kunden als erste Krankenversicherung in der Schweiz diese neuen und praktischen Zahloptionen anbieten können.»



Weitere Informationen gibt's hier: www.sanitas.com/einfachbezahlen



