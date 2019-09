FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg unterstützt den von der Bundesregierung bewilligten Überbrückungskredit für Condor nur unter bestimmten Bedingungen. "Wenn überhaupt, kann es nur ein Überbrückungskredit sein, der zurückzuzahlen ist", sagte sie in der Sendung "Frühstart" der RTL/n-tv-Redaktion.



Es dürfe keine dauerhafte Subventionierung irgendeines Unternehmens geben, sondern es müsse da auch gehaftet werden für das Handeln. "Das ist doch völlig klar, dafür werden wir ja auch angefeindet: Wir stehen dafür, dass Marktwirtschaft gelten muss und Unternehmen auch haften für ihre Entscheidungen", so Teuteberg weiter. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte am Dienstagabend erklärt, dass die Thomas-Cook-Tochter Condor ein staatliches Darlehen in Höhe von 380 Millionen Euro erhalten soll.