FRANKFURT (Dow Jones)--Der seit einem dreiviertel Jahr anhaltende Abwärtstrend beim Arbeitsmarktbarometer des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hat sich im September nicht fortgesetzt. Der Index stieg um 0,4 auf 101,8 Punkte. Laut IAB bedeutet das: Weiter zunehmende Beschäftigung und ein nur moderater Anstieg der saisonbereinigten Arbeitslosigkeit in den nächsten Monaten.

"Der Konjunkturabschwung macht dem Arbeitsmarkt zwar zu schaffen, aber der hält sich nach wie vor gut", sagt Enzo Weber, Leiter des IAB-Forschungsbereichs "Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen". Für die Monate bis zum Jahresende sei ein weiteres Beschäftigungswachstum zu erwarten.

Die Arbeitslosigkeitskomponente des IAB-Arbeitsmarktbarometers liegt trotz eines kräftigen Anstiegs weiterhin im negativen Bereich, aber näher an der neutralen Marke von 100 Punkten. "Die Arbeitsagenturen halten steigende Arbeitslosigkeit in den nächsten Monaten für möglich, aber nur in moderatem Umfang", sagte Weber.

Das IAB-Arbeitsmarktbarometer ist ein Frühindikator, der auf einer monatlichen Umfrage der Bundesagentur für Arbeit unter allen lokalen Arbeitsagenturen basiert. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) wird Arbeitslosenzahlen für September am Montag nächster Woche veröffentlichen.

