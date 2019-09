Die Banken haben im August laut EZB wieder mehr Darlehen an Unternehmen ausgegeben. Auch die Geldmenge M3 legte im Sommer stärker zu als angenommen.

Die Banken in der Euro-Zone haben auch im Konjunktur-Abschwung ihre Kreditvergabe an Firmen ausgeweitet. Sie reichten im August 4,3 Prozent mehr Darlehen an Unternehmen aus als vor Jahresfrist, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag mitteilte.

Im Vormonat lag das Plus lediglich bei 4,0 Prozent. An die Privathaushalte vergaben die Geldhäuser 3,4 Prozent mehr Kredite als ein Jahr zuvor.

Die Währungshüter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...