Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 26.09.2019 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS AA PLC PRICE TARGET TO 50 (65) PENCE - 'SELL' - BERENBERG CUTS CLOSE BROTHERS PRICE TARGET TO 1460 (1500) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 620 (600) PENCE - 'SELL' - CITIGROUP RAISES CENTRICA TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 100 (102) PENCE - CITIGROUP RAISES PENNON GROUP TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 870 (783) PENCE - CITIGROUP RAISES UNITED UTILITIES TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 865 (892) PENCE - FTSE INDICATED -0.03% TO 7288 (CLOSE: 7289.99) POINTS BY IG - JEFFERIES CUTS AA PLC PRICE TARGET TO 55 (60) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JPMORGAN CUTS UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4530 (4700) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - RPT/JPMORGAN CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1814 (1864) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1700 (1800) PENCE - 'SELL' - UBS CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 800 (850) PENCE - 'SELL' - UBS CUTS BHP GROUP PRICE TARGET TO 1750 (1900) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS CLOSE BROTHERS PRICE TARGET TO 1435 (1565) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS DOMINO'S PIZZA PRICE TARGET TO 225 (230) PENCE - 'SELL' - UBS CUTS KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 800 (850) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4100 (4500) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS SOUTH32 TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 145 (170) PENCE - UBS RAISES FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 750 (725) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 260 (250) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES POLYMETAL PRICE TARGET TO 1400 (1300) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 860 (815) PENCE - 'NEUTRAL'



