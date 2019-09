München (ots) -



Nach dem erfolgreichen Start der neuen ARD-Degeto-Reihe werden

weitere "Reiterhof Wildenstein"-Abenteuer mit Klara Deutschmann als

Rike gedreht. Auch in den beiden aktuellen Folgen trifft Rike mit

ihrem besonderen Zugang zu den Pferden nicht immer auf das

Verständnis ihrer Mitmenschen. Neu im Ensemble ist Michaela May als

ihre unkonventionelle Tante Michi. Die weiteren Rollen spielen u.a.

Ulli Maier, Shenja Lacher, Stefan Pohl, Gerd Anthoff, Florian Maria

Sumerauer, Helmfried von Lüttichau, Nele Trebs, Susu Padotzke und

Fritz Egger. Die Dreharbeiten unter der Regie von Teresa Hoerl nach

den Drehbüchern von Andrea Stoll laufen voraussichtlich bis 22.

November. Gedreht wird in München, Starnberg, Weilheim und Umgebung.



"Reiterhof Wildenstein: Rikes Geheimnis" (AT)

Schon als Fridel Ischinger (Fritz Egger) den Hof betritt, ahnt Rike

(Klara Deutschmann), dass ihr der grantige Kontrolleur das Leben

schwermachen wird. Und tatsächlich: Ischinger sieht eine akute Gefahr

für das Wohl der Tiere und ordnet die Schließung des Hofes an.

Probleme bereitet Rike auch der Wallach Leo, der sich immun gegen

ihre Therapiemethoden zeigt. Überraschend zieht Elsas Chaosschwester

Michi (Michaela May) auf Wildenstein ein, die Ex-Frau des

Familienanwalts Hubert (Gerd Anthoff). Zur gleichen Zeit wird auf dem

Hof von Rikes Bruder Ferdinand (Shenja Lacher) der kostbare Hengst

Jacomo entführt. Kommissar Jan Maier (Stefan Pohl) verdächtigt Rike,

die sehr an dem Pferd hängt. Und Rike hat an dem fraglichen Abend ein

Date mit ihm platzen lassen und somit kein Alibi.



"Reiterhof Wildenstein: Die fremde Stute" (AT)

Eine fremde Stute als Spaziergängerin, die Menschen und Artgenossen

ausweicht und am liebsten alleine durch Wald und Flur streift? So

etwas hat auch Pferdetrainerin Rike (Klara Deutschmann) noch nicht

erlebt. Mit einigen Mühen gelingt es ihr, die Herkunft der Stute

Luana ausfindig zu machen, die sich als traumatisiertes

"Scheidungsopfer" entpuppt. Als Rike sie zur Heilung nach Wildenstein

holt, ist es vor allem Jans (Stefan Pohl) von der Trennung

gebeutelter Sohn Joshua (Mika Ullritz), der die Stute ins Herz

schließt. Doch erst nach weiteren Turbulenzen erkennen Rike und ihre

Familie, wie die Stute ihre eigenen Konflikte spiegelt.



"Reiterhof Wildenstein" ist eine Produktion der Neue Bioskop

Television (Produzenten: Christian Balz und Dietmar Güntsche) im

Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Die Redaktion liegt bei Sascha

