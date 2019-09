Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Apple von 174 auf 190 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Die Wachstumsaussichten des Unternehmens seien nicht so rosig, wie am Markt derzeit angenommen, schrieb Analyst Erwan Rambourg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Geschäft in den Schwellenländern und die iPhone-Verkäufe blieben weiterhin schwierig und auch die Möglichkeiten im Gaming- und Entertainment-Bereich seien bislang begrenzt. Das höhere Kursziel resultiere aus einem verschobenen Bewertungshorizont./kro/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2019 / 16:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2019 / 20:33 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2019-09-26/11:54

ISIN: US0378331005