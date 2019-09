Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) geht für die kommenden Jahre nicht von nennenswerten Zinsanstiegen in der Eurozone aus. Bundesanleihen dürften noch bis zum Jahr 2022 eine negative Rendite aufweisen, teilte S&P am Donnerstag in London mit. Zurzeit weisen Bundeswertpapiere über alle Laufzeiten einen Negativzins auf. Das bedeutet, dass Käufer dieser Papiere über die Laufzeit draufzahlen.

Ursächlich für die Prognose von S&P sei zum einen die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Von der EZB seien bis 2022 keine Zinsanhebungen zu erwarten. Hinzu kämen realwirtschaftliche Effekte, die das Zinsniveau drückten. Genannt werden die geringen Wachstumsmöglichkeiten oder die Alterung der Gesellschaften. Experten fassen derartige Faktoren unter dem Begriff "Säkulare Stagnation" zusammen.

Höhere Staatsausgaben könnte helfen, diesen Teufelskreis zu durchbrechen, meinen die Experten von S&P. Dadurch könnte auch verhindert werden, dass die EZB ihre Geldpolitik noch mehr lockern müsse und das Zinsniveau noch weiter in den negativen Bereich drifte.

Für die wirtschaftliche Entwicklung bleiben die Experten ebenfalls verhalten. In diesem Jahr dürfte der Währungsraum um 1,2 Prozent wachsen, gefolgt von 1,1 Prozent im kommenden Jahr. Ausschlaggebend sei vor allem eine schwache Nachfrage von außerhalb der Eurozone./bgf/jkr/jha/

