Die Unsicherheit an den europäischen Börsen ist neuer Hoffnung auf eine stärkere Verflechtung zweier Wirtschaftsmächte gewichen.Paris - Die politisch bedingte Unsicherheit an den europäischen Börsen ist neuer Hoffnung auf eine stärkere Verflechtung zweier Wirtschaftsmächte gewichen. Nachdem sich die USA und Japan am Mittwoch auf ein neues Handelsabkommen geeinigt haben, drehte der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 am Donnerstag-Mittag ins Plus und gewann 0,59 Prozent auf 3533,90 Punkte. Für Oanda-Marktexperte Craig...

Den vollständigen Artikel lesen ...