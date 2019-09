Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland wird am Ende des mit dem Kohleausstieg verbundenen Strukturwandels mehr Arbeitsplätze haben als zuvor. Das versprach Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Donnerstag im Bundestag. "Wir wollen, dass Deutschland den Weg in die Klimaneutralität geht, aber ein erfolgreicher, ein wettbewerbsfähiger Industriestandort bleibt", erklärte Altmaier während der ersten Lesung des Strukturstärkungsgesetzes für die betroffenen Kohleregionen. "Ich bin überzeugt: Am Ende des Strukturwandels werden wir nicht weniger, sondern mehr Arbeitsplätze haben."

Deutschland will bis 2038 aus der Kohleverstromung aussteigen. Um negative Folgen von den betroffenen Regionen abzufedern, wird die Bundesregierung den deutschen Kohleregionen für den Strukturwandel Hilfen in Höhe von 40 Milliarden Euro zur Verfügung stellen.

Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik werde ein Strukturwandel von vornherein begleitet und sichergestellt, dass neue Arbeitsplätze entstehen können, bevor die alten Arbeitsplätze wegfallen, sagte Altmaier. "Wir wollen nicht nur den Strukturwandel mildern. Wir wollen den Ausstieg aus der Kohleverstromung zu einer Chance für die Lausitz, für das mitteldeutsche Revier und für das rheinische Revier machen", betonte Altmaier.

Kritik an den Plänen kam von der Opposition. Der Grünen-Politiker Oliver Krischer monierte, dass die Bundesregierung Pläne für Strukturhilfen vorlege, aber noch nicht einmal in Ansätze erklären könne, wie der Kohleausstieg und die Abschaltung der Kraftwerke konkret ablaufen sollen. "Das ist ein Armutszeugnis für diese Bundesregierung", sagte Krischer.

Experten hätten angemahnt, dass der Ausbau von erneuerbarer Energie ein zentraler Bestandteil des Strukturwandels sein müsse. Aber davon sei im Gesetzesentwurf nichts enthalten. "Das ist nicht die Antwort auf die Klimakrise. Das ist auch nicht die Antwort auf das, was wir als Strukturwandel brauchen", sagte Krischer.

Die Linken-Politikerin Caren Lay mahnte, man brauche "eine Lösung für Klima und Beschäftigte und nicht für Kohle und Konzerne." Die deutsche Wirtschaft wiederum fordert Nachbesserungen am Gesetzentwurf, weil er zu wenige Maßnahmen enthalte, um die Wirtschaft zu stärken. "Die Wirtschaft in den Regionen braucht eine klare Perspektive jenseits der Kohleverstromung", sagte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer, der Rheinischen Post.

Der Gesetzesentwurf der Bundesregierung sieht vor, dass die Braunkohleregionen in drei Stufen bis zu 14 Milliarden Euro für besonders bedeutsame Investitionen erhalten sollen. Davon fließen 43 Prozent an das Revier Lausitz, 37 Prozent an das Rheinische und 20 Prozent an das Mitteldeutsche Revier. Weitere 26 Milliarden Euro sind für Bildungs- und Forschungsprogramme, Klimaschutzmaßnahmen, die Ansiedelung von Bundeseinrichtungen sowie den Bau von Bundesstraßen und Schienen geplant.

Allerdings kann ein Großteil des Geldes erst fließen, wenn auch das Kohleausstiegsgesetz in Kraft tritt. Dazu liegt bislang kein Entwurf vor, dieser soll aber nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums noch im Oktober ins Kabinett.

