Nachdem das Paar EUR/GBP im Bereich von 0,85 GBP zu Beginn dieses Jahres einen handfesten Doppelboden ausbilden konnte, folgte eine steile Rallye auf 0,9324 GBP. Dabei konnte der Wert sogar über einen mittelfristigen Abwärtstrend zulegen und ich somit an die Verlaufshochs aus 2017 herantasten. Dieses Niveau sorgte im Anschluss jedoch für eine sechswöchige Korrektur, die bis auf das markante Unterstützungsniveau um das 38,2 % Fibonacci-Retracement sowie die Kursmarke von 0,88 GBP abwärts reichte. Solche Stellen sorgen zusammen mit dem 61,8 % Fibo häufig für Kurswechsel, was in dieser Woche gut zu sehen ist. Kurzfristig ergeben sich hierdurch gute Handelsansätze, die nicht ungenutzt bleiben sollten.

Erholung gestartet

Solange die aktuellen Wochentiefs um 0,88 GBP halten, könnte sich auf Sicht der nächsten Handelstage eine Ausweitung der Erholungsbewegung zunächst in den Bereich von 0,8891 GBP einstellen. Im Bereich von 0,8950 GBP muss aufgrund des dort ...

