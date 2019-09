Arbeitgeber-Präsident Ingo Kramer über das Ende des Aufschwungs, Umweltschutz als Geschäft und unterschätzte Mittelständler.

Herr Kramer, Sie sind ehrenamtlicher Seenotretter. Muss die deutsche Wirtschaft gerettet werden?Nein. Aber wir erleben das Ende eines zehnjährigen Aufschwungs. Und gleichzeitig kommt beispielsweise auf Branchen wie die Automobilindustrie ein Umbruch zu, der Unruhe bringt - und Unruhe ist Gift.

Stehen wir also doch vor einer tieferen Krise?Das hängt sehr stark davon ab, ob die internationalen Handelsbeziehungen sich weiter verkomplizieren. Das mag ich bei den erratischen Handlungstreibenden nicht vorherzusagen. Darum habe ich eine Bitte an die deutsche Politik: Sie sollte jetzt nicht noch zusätzliche Erschwernisse in die Wirtschaft hineintragen, sondern für Ruhe sorgen. Wenn möglich, auch für Entlastungen.

Sie fordern ein Belastungsmoratorium?Ja. Wir fordern, die Kurzarbeitsregelung wieder zum Leben zu erwecken, wie es sie während der Finanzkrise vor rund zehn Jahren gab. Da ist der Arbeitsminister auf einem guten Weg. Und wir brauchen Infrastrukturmaßnahmen. Mehr nicht. Jedenfalls kein allgemeines Konjunkturprogramm.

Sind Sie sich mit den Gewerkschaften einig, wie lange man Kurzarbeitergeld maximal zahlen sollte?Im Krisenjahr 2009 war eine maximale Bezugsdauer von 24 Monaten eine angemessene Größenordnung. Manchmal lohnt es sich, eine gute Erfahrung zu wiederholen.Ist das Klimaschutzpaket der Regierung denn die Chance, einen neuen Aufschwung zu starten?Wissen Sie, Unternehmer leben von ergriffenen Chancen. Ein erheblicher Teil von ihnen ist deshalb längst dabei, Umweltschutz als Geschäft zu betreiben. Künftig werden das noch mehr tun. Eines ist doch klar: Wir müssen dem Klima und unserer Umwelt einen größeren Wert einräumen. Meine Firma hat zwei Polarstationen in der Antarktis gebaut, ich kenne die Lage an den Polkappen aus eigener Anschauung. Die Folgen des Klimawandels werden langfristig dramatisch sein, wenn wir ihn nicht stoppen. Und die Gefahr besteht, dass uns das aus den Händen gleitet.

Wie bewerten Sie dann das Klimapaket der GroKo?Das Klimapaket enthält einige sinnvolle und ausgewogene Ansätze. Es ist insbesondere richtig, dass die Ziele langfristig angelegt sind. Denn nur so kann man die Menschen mitnehmen: Sie brauchen Zeit, sich auf Veränderungen einzustellen und auch ihre persönlichen Investitionsentscheidungen daran anzupassen. Gleiches gilt für Unternehmen, die rasch Klarheit darüber brauchen, welche Be- oder Entlastungen auf sie zukommen. Schließlich müssen sie weiterhin wettbewerbsfähig bleiben.

Wird die deutsche ...

