München (ots) - Ohne das Star-Trek Universum ist TELE 5 nicht komplett! Seit dem vergangenen Wochenende hat dort jedoch der Tod des Schauspielers Aron Eisenberg eine große Lücke hinterlassen. Mit nur 50 Jahren starb er überraschenderweise am 21. September 2019. Zu Ehren des Schauspielers, der in "Deep Space Nine" den Ferengi Nog darstellte, ändert TELE 5 das Programm am Samstag!



Am Samstag, den 28.06. ab 18:20 Uhr wird TELE 5 "Relic Hunter" pausieren und dafür zwei der schönsten Folgen von "Star Trek - Deep Space Nine" zeigen, bei denen der beliebte Charakter deutlich im Mittelpunkt steht. Bereits am Dienstag rief TELE 5 über Facebook die Fans dazu auf sich ebenfalls an ihre persönlichen Höhepunkte der Serie mit Nog zu erinnern, um ihm seine letzte Ehre zu erweisen. Sieben Jahre lang spielte Aron Eisenberg in dem Star Trek-Spin Off seine Rolle mit viel Überzeugung und Liebenswürdigkeit. In 47 Folgen konnten die Trekkies der Entwicklung einer besonderen Freundschaft mit dem Sohn des Captains Jake Sisko zu schauen, miterleben wie er der erste Ferengi in der Sterneflotte wurde und bei vielen weiteren fantastischen Ereignissen mit dabei sein. Die gesamte SciFi-Community sowie auch TELE 5 werden sich an Aron Eisenberg mit einem Lächeln erinnern.



Da TELE 5 dem Science Fiction-Genre seine wohlverdiente Heimat gibt, sind kurzfristige Reaktionen auf das Universum eine Selbstverständlichkeit, was mit diesen zwei Folgen gezeigt wird:



Samstag, 28. September:

18:15 Uhr: Der glorreiche Ferengi (Episode 134)

19:15 Uhr: Leben in der Holosuite (Episode 160) Pressekontakt:



TELE 5 Kommunikation

Jil Sahm / Barbara Bublat

Tel.: +49 (89) 649568 - 183, - 171

presse@tele5.de



Bildanfragen:

Judith Hämmelmann

Bildredaktion

Tel.: +49 89 649 568 182

Mail: judith.haemmelmann@tele5.de



Informationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sie

auch in der TELE 5-Presselounge unter https://presse.tele5.de.



Original-Content von: Tele 5, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/136522