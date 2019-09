Die nächste Generation des Brennstoffzellen-Autos Toyota Mirai soll 2020 auf den Markt kommen. Das hat Toyota-Chef Takeshi Uchiyamada nun auf einer Ministerkonferenz in Tokio bestätigt. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, wird Toyota die zweite Generation des wasserstoffbetriebenen Mirai im kommenden Jahr auf den Markt bringen. Auf einer internationalen Ministerkonferenz zum Thema Wasserstoff als Energieträger in Tokio am vergangenen Mittwoch habe der Vorstandsvorsitzende des japanischen Autobauers die Markteinführung bestätigt. Toyotas Mirai: Meistproduziertes ...

