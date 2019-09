++ Diskrepanz zwischen Wall Street und chinesischen Märkten ++ EZB-Direktorin Lautenschläger tritt zurück ++ DE30 im Erholungsmodus; scheitert am Widerstand bei 12.300 Punkten ++Positive Kommentare beim Handelsstreit zwischen den USA und China sowie überraschend starke Daten zum US-Immobilienmarkt verhalfen der Wall Street am Mittwoch zu einer Erholung. Trump sagte am Mittwoch, dass ein Deal mit China immer näher rücke und es eine "gute Chance" für ein Handelsabkommen gäbe. Dies steht im starken Widerspruch zu der am Vortag geäußerten scharfen Kritik an Chinas Verhalten. Langfristige Anleger ...

