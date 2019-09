FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen liegt bei der Steigerung der Produktivität der Autowerke etwas über Plan. "Wir werden in 2019 bei unserer Produktivität bei mehr als 6 Prozent Verbesserung liegen und erstmals seit 2013 die Produktionskosten pro Fahrzeug senken", sagte Produktionschef der Marke VW Pkw, Andreas Tostmann, laut Mitteilung vor Führungskräften. Die Zahlen zeigten, dass die Strategie für eine kosteneffizientere Fahrzeugproduktion greife.

Bis 2025 will VW die Produktivität über alle Standorte um 30 Prozent steigern, das jährliche Ziel liegt entsprechend bei 5 Prozent. Im Zeitraum 2019 bis 2023 will die Produktion im Bereich Personalkosten, Beschaffungsnebenkosten und Sachgemeinkosten 2 Milliarden Euro zur Ergebnisverbesserung der Marke beitragen. 2019 würden hiervon rund 500 Millionen Euro erreicht, so der Wolfsburger Konzern. Bei der Kernmarke VW betragen die jährlichen Fabrikkosten rund 10 Milliarden Euro.

Um die Ziele zu erreichen, arbeitet VW intensiv daran, alle Werke weltweit auf gemeinsame Produktionsstandards auszurichten. Bei der Standardisierung setzt der Wolfsburger Konzern auch auf eine neue Digitale Produktionsplattform, die zusammen mit Amazon Web Services und Siemens entwickelt wurde.

