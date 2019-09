Mainz (ots) - ZDF-Free-TV-Premiere mit Starbesetzung: Kevin Costner, Ryan Reynolds, Tommy Lee Jones und Gary Oldman spielen in dem Actionthriller "Das Jerico Projekt". Der Film von Regisseur Ariel Vromen ist am 30. September 2019, 22.30 Uhr, im Montagskino des ZDF zu sehen und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage in der ZDFmediathek abrufbar.



Durch einen Hacker-Angriff haben die USA die Kontrolle über ihr komplettes Waffensystem verloren. CIA-Agent Bill Pope (Ryan Reynolds) ist der Einzige, der den Verantwortlichen für den Cyber-Angriff kennt: Jan Strook, genannt "The Dutchman" (Michael Pitt). Der Anarchist Xavier Heimdahl (Jordi Mollà) plant einen Terroranschlag und will Strook unbedingt ausfindig machen. Heimdahl gelingt es, Pope zu fassen, doch trotz Folter schweigt der beharrlich über den Aufenthaltsort des Hackers. Als seine CIA-Kollegen Pope endlich ausfindig machen, ist dieser bereits körperlich tot. Da es den Medizinern jedoch gelingt, seine Gehirnströme aktiv zu halten, entschließt sich Popes Vorgesetzter Quaker Wells (Gary Oldman) zu einer riskanten Operation. Der Neurowissenschaftler Dr. Franks (Tommy Lee Jones) soll die Erinnerungen des Agenten in das Gehirn eines anderen Menschen transferieren. Die Zielperson ist der inhaftierte Schwerverbrecher Jerico Stewart (Kevin Costner).



