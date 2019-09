Hoffnungen auf Fortschritte bei der Beilegung des Handelsstreits USA-China dürften die Wall Street am Donnerstag weiter nach oben tragen. Die Futures auf die wichtigen US-Aktienindizes deuten eine gut behauptete Eröffnung am Kassamarkt an.

Schon am Mittwoch hatten die US-Aktienmärkte deutlicher zugelegt, nachdem US-Präsident Donald Trump gesagt hatte, eine Einigung mit China könne früher zustandekommen als die Leute dächten. Dies dränge die "destabilisierenden Faktoren rund um die Präsidentschaft" Trumps in den Hintergrund, sagt Connor Campbell, Finanzanalyst bei Spreadex, in Anspielung auf die aktuelle Diskussion um eine Amtsenthebung Trumps.

Unter den Einzelwerten dürften H.B. Fuller unter den enttäuschenden Drittquartalszahlen leiden, die der Klebstoffhersteller am Mittwoch nach Börsenschluss in den USA vorgelegt hat. Vorbörslich werden noch keine Kurse für die Aktie gestellt, im nachbörslichen Handel am Vortag gab sie um 5,8 Prozent nach.

Der Kurs des Bauunternehmens KB Home sank nachbörslich um 0,6 Prozent. Auch hier enttäuschten die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal.

