Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Gea Group nach einem angekündigten Stellenabbau und der Bekanntgabe neuer Mittelfristziele auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Mittelwert der Margen-Zielspanne impliziere für das operative Ergebnis (Ebitda) im Jahr 2022 einen Wert, der 9 Prozent über der bisherigen Konsensschätzung liege, lobte Analyst Jack O'Brien in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Der Anlagenbauer dürfte 2019 seinen operativen Tiefpunkt erreichen und stehe vor einer jahrelangen organisatorischen Überholung./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2019 / 08:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2019-09-26/13:01

ISIN: DE0006602006