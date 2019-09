Die DZ Bank hat den fairen Wert je Hella-Aktie nach Zahlen für das erste Geschäftsquartal von 46 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Er habe an seinen operativen Annahmen nichts verändert, für das laufende Geschäftsjahr jedoch einen erhöhten Restrukturierungsaufwand berücksichtigt, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Punzet geht weiter davon aus, dass sich der Autozulieferer dank einer steigenden Nachfrage nach innovativen Lichtlösungen sowie steigender Ausstattungsquoten bei Assistenzsystemen besser als der Gesamtmarkt entwickeln wird./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2019 / 11:33 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2019 / 11:39 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A13SX22